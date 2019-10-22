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İşte dünyanın en popüler kulüpleri! Zirve Süper Lig ekibinin...
Teknolojinin de gelişmesiyle spor kulüpleri sahaların dışında artık sosyal medyada da büyük bir rekabet halinde. Bu rekabet kapsamında sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarından biri olan Twitter'da Eylül ayının en popüler takımı seçildi. Zirvede ise bir Türk takımı yer aldı. İşte o kulüp...
22 Ekim 2019 Salı 19:28
Güncelleme: 22.10.2019 19:35
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En büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter Eylül ayında en çok etkileşim alan kulüpleri belirledi.
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Deportes & Finanzas Twitter hesabında yer alan verilere göre Eylül 2019'da en çok etkileşim alan 25 Avrupa takımı.