İşte dünyanın en popüler kulüpleri! Zirve Süper Lig ekibinin... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Haberler Galeri İşte dünyanın en popüler kulüpleri! Zirve Süper Lig ekibinin...

İşte dünyanın en popüler kulüpleri! Zirve Süper Lig ekibinin...

Teknolojinin de gelişmesiyle spor kulüpleri sahaların dışında artık sosyal medyada da büyük bir rekabet halinde. Bu rekabet kapsamında sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarından biri olan Twitter'da Eylül ayının en popüler takımı seçildi. Zirvede ise bir Türk takımı yer aldı. İşte o kulüp...

22 Ekim 2019 Salı 19:28 Güncelleme: 22.10.2019 19:35
İşte dünyanın en popüler kulüpleri! Zirve Süper Lig ekibinin...

En büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter Eylül ayında en çok etkileşim alan kulüpleri belirledi.

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İşte dünyanın en popüler kulüpleri! Zirve Süper Lig ekibinin...

Deportes & Finanzas Twitter hesabında yer alan verilere göre Eylül 2019'da en çok etkileşim alan 25 Avrupa takımı.

İşte dünyanın en popüler kulüpleri! Zirve Süper Lig ekibinin...

25) LEICESTER CITY : 483K

İşte dünyanın en popüler kulüpleri! Zirve Süper Lig ekibinin...

24) WOLVERHAMPTON : 521K

İşte dünyanın en popüler kulüpleri! Zirve Süper Lig ekibinin...

23) ALMERIA : 556K

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