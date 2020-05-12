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İspanyol basını duyurdu! İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları
Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde büyük bir değişim yaşanıyor. Hasan Şaş'ın istifa etmesinin ardından Ümit Davala için de çıkan ayrılık iddialarıyla birlikte yerlerine gelecek antrenörler merak konusuydu. İspanyol basını, Terim'in yardımcılığını yapacak iki yeni ismi duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
12 Mayıs 2020 Salı 10:34
Güncelleme: 12.05.2020 10:41
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Galatasaray'da büyük değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sarı-kırmızılı ekip, futbol a takım medya koordinatörü Hande Sümertaş ile yollarını ayırmıştı.
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Yaşanan bu gelişmenin ardından istifaların süreceği ve Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala'yla da yolların ayrılacağı iddia edilmişti.
ALBAYRAK YALANLADI AMA...
Çıkan bu iddiaların ardından açıklamalarda bulunan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ise spekülasyonları yalanlamak adına şu ifadelerini kullandı:
"Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim"
İLK İSTİFA HASAN ŞAŞ'TAN!
Dün öğlen saatlerinden Hasan Şaş, sosyal medya hesabından paylaştığı "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." sözleriyle istifa ettiğini duyurdu.