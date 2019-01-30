Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e sert sözler! "Benim cahil ve öğrenme özürlü dostum..."

"CAMBAZLIKLAR YAPAN MUSTAFA"

"Her şeyi ben bilirim, ben yaparım" diye kendi listesindeki en bilenleri kaçıran, kendi atadığı profesyoneller içinde emir kulu olmayanları şutlayan, bu işleri yaparken, özellikle Fatih Terim'in gücünü zayıflatmak için ona yakın olanları temizleyen Mustafa Cengiz bu. Terim'e dayanarak seçilen, ona dayanarak iş başında kalma hesapları yapan, ama bir yandan da Terim'i de kendisine mahkum etmek için perde arkası ve önünde cambazlıklar yapan Mustafa..