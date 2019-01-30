Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e sert sözler! "Benim cahil ve öğrenme özürlü dostum..."
Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en kötü başkanı iş başında.. Mustafa Cengiz hiçbir şey bilmiyor. Bilmeyen susar oturur. Ama artık tanıyamaz olduğum kırk yıllık dostum Mustafa saçmalıyor. Sallıyor.. Ve bütün bunları, yakında dağıtılacak Oscar'ın adaylarını kıskandıracak rol kesmelerle yapıyor. Bildiği tek şey o.. Poz kesmek..
"CAMBAZLIKLAR YAPAN MUSTAFA"
"Her şeyi ben bilirim, ben yaparım" diye kendi listesindeki en bilenleri kaçıran, kendi atadığı profesyoneller içinde emir kulu olmayanları şutlayan, bu işleri yaparken, özellikle Fatih Terim'in gücünü zayıflatmak için ona yakın olanları temizleyen Mustafa Cengiz bu. Terim'e dayanarak seçilen, ona dayanarak iş başında kalma hesapları yapan, ama bir yandan da Terim'i de kendisine mahkum etmek için perde arkası ve önünde cambazlıklar yapan Mustafa..
"AĞZININ PAYINI YARSUVAT VERDİ"
Poz makinesi kürsüye geldi ve yalan yanlış bir gazete haberini ciddiye alıp eski başkan Dursun Yarsuvat'a saldırarak, aklınca alay ederek lafa başladı. Divan Başkanı da "Konu bu değil" diye o saçmaları kesmedi. Mustafa'nın ağzının payını, kürsüye gelen Yarsuvat bizzat verdi sonunda.