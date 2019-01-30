Hıncal Uluçtan Mustafa Cengize sert sözler! Benim cahil ve öğrenme özürlü dostum... - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Hıncal Uluç'tan Mustafa Cengiz'e sert sözler! "Benim cahil ve öğrenme özürlü dostum..."

Duayen yazar Hıncal Uluç bugünkü yazısında, Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu'nda yaşananları değerlendirdi. Usta yazar Hıncal Uluç, Sabah'taki köşesinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i de sert sözlerle eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
30 Ocak 2019 Çarşamba, 11:05:43 Güncelleme: 11:11:42
Hıncal Uluçtan Mustafa Cengize sert sözler! Benim cahil ve öğrenme özürlü dostum...

Pazartesi öğleden sonra, Olağanüstü Divan Kurulu toplantısını Galatasaray TV'den izlerken, Galatasaray'ın nasıl talihsiz bir dönem yaşadığına bir kere daha şahit oldum.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hıncal Uluçtan Mustafa Cengize sert sözler! Benim cahil ve öğrenme özürlü dostum...

Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en kötü başkanı iş başında.. Mustafa Cengiz hiçbir şey bilmiyor. Bilmeyen susar oturur. Ama artık tanıyamaz olduğum kırk yıllık dostum Mustafa saçmalıyor. Sallıyor.. Ve bütün bunları, yakında dağıtılacak Oscar'ın adaylarını kıskandıracak rol kesmelerle yapıyor. Bildiği tek şey o.. Poz kesmek..

Hıncal Uluçtan Mustafa Cengize sert sözler! Benim cahil ve öğrenme özürlü dostum...

"CAMBAZLIKLAR YAPAN MUSTAFA"
"Her şeyi ben bilirim, ben yaparım" diye kendi listesindeki en bilenleri kaçıran, kendi atadığı profesyoneller içinde emir kulu olmayanları şutlayan, bu işleri yaparken, özellikle Fatih Terim'in gücünü zayıflatmak için ona yakın olanları temizleyen Mustafa Cengiz bu. Terim'e dayanarak seçilen, ona dayanarak iş başında kalma hesapları yapan, ama bir yandan da Terim'i de kendisine mahkum etmek için perde arkası ve önünde cambazlıklar yapan Mustafa..

Hıncal Uluçtan Mustafa Cengize sert sözler! Benim cahil ve öğrenme özürlü dostum...

Olağanüstü Kongreyi 34 Divan üyesi istemiş, tüzüğe dayanarak..

"Şu yeniden yapılandırma nedir, hele bize bir anlatın" demişler..

Konu bu.. Sadece bu..

Hıncal Uluçtan Mustafa Cengize sert sözler! Benim cahil ve öğrenme özürlü dostum...

"AĞZININ PAYINI YARSUVAT VERDİ"
Poz makinesi kürsüye geldi ve yalan yanlış bir gazete haberini ciddiye alıp eski başkan Dursun Yarsuvat'a saldırarak, aklınca alay ederek lafa başladı. Divan Başkanı da "Konu bu değil" diye o saçmaları kesmedi. Mustafa'nın ağzının payını, kürsüye gelen Yarsuvat bizzat verdi sonunda.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN