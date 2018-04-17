Hıncal Uluç: "Terim'e güveniyorum"

Peki Maicon-Denayer gibi radikal bir hamle geldi hocadan, ona ne demek lazım?

En doğru iki hareketiydi. Bir, Maicon çok ağır ve formsuzdu. Denayer çok hareketli ve kafa toplarında çok hareketli ve akıllı. Duran toplarda da onun önemi var. Bir de Belhanda ile Selçuk orta ikiliyi yan yana kaldıramıyorlardı. Birinden birinin çıkması ve Donk'un oraya girmesi lazımdı. Onu da yaptı.