Hıncal Uluç: "Terim'e güveniyorum"
İki hafta önce "Herkes herkesi yenebilir, fikstür yorumları anlamsız" demiştiniz. Galatasaray, Gençlerbirliği'ne yenildi, Medipol Başakşehir'i yendi. Kalan fikstür için ne diyebiliriz peki son 5 hafta için?
Fikstür konusunda söylediklerime değil, geçen hafta köşemde yazdıklarıma bak esas. Başlığım neydi? "Şimdi şampiyon olabilirler!." Galatasaray'ın Gençlerbirliği yenilgisi sonrası bunun şok etkisi yaratacağını söylemiştim. Bu hafta da Galatasaray, Başakşehir'i yendi. Dersini iyi çalışıp geleceksin! (Gülüyor) *
Peki Maicon-Denayer gibi radikal bir hamle geldi hocadan, ona ne demek lazım?
En doğru iki hareketiydi. Bir, Maicon çok ağır ve formsuzdu. Denayer çok hareketli ve kafa toplarında çok hareketli ve akıllı. Duran toplarda da onun önemi var. Bir de Belhanda ile Selçuk orta ikiliyi yan yana kaldıramıyorlardı. Birinden birinin çıkması ve Donk'un oraya girmesi lazımdı. Onu da yaptı.
"ARDA İLE EMRE'YE VUR EMRİ VERMİŞ"
Maçın Başakşehir tarafını nasıl görüyorsun?
Başakşehir maçın asıl kaybedeni... Abdullah Avcı'nın bu kadar kötü yönettiğini de görmedim, Başakşehir'in bu kadar kötü olduğunu da görmedim. Şimdi sorum şu: Başakşehir bir maça Emre ve Arda'yı beraber oynatarak başlıyorsa hocanını niyetini ne tahmin edersin? Maçı alır-almaz ama bu takım futbol oynayacak dersin.
Emre ve Arda sahada varken Başakşehir ne oynadı? Oynatmamak için oynadı, oynamak için değil. Bunu da zaten Arda'nın maç sonu lafından anlıyoruz. "Emre ile sarı kartlar görülünce bizim sert müdahalelerimiz bitti" dedi. Taktik faul görevi vermiş Emre ile Arda'ya. Düşünebiliyor musun? Bizim takımı oynat diye değil Galatasaray'ı oynatmayın diye. Yahu Emre ve Arda bu adamlar değil ki.
Sen oynatmamaya çıkaracaksan kenarda bir sürü adamın var. Kenarda bir İrfan Can Kahveci var, Gökhan İnler var. Emre ve Arda'yı ne zaman oyundan aldı Galatasaray golü atıp Başakşehir mağlup duruma düştü, Başakşehir'in oynaması lazım. Oynatmama değil, oynama taktiğine dönmesi lazım, oynama taktiğine dönerken de Emre ve Arda'yı dışarı aldı.
Abdullah Avcı'nın böyle bir şey yapmasını benim aklım almıyor. Fatih Terim Galatasaray'ı iyi yönetti. Bu defa kenar müdahaleleri de tam zamanında oldu. Tolga'yı çok zamanında aldı oyuna. Eren'i oyuna alışı da olağanüstü başarılıydı. Neden Gomis çıkıyor da Eren giriyor oyuna dediler, Galatasaray o sıra hafiften kapanmış, kapanmaması lazım ama kapanmış.
Kapanan Galatasaray'a en büyük tehlike nerede? Duran toplarda. Duran toplarda stoper görevi yapsın diye aldı oyuna Eren'i gol atsın diye değil. Yani iki stoperin arasına zaten Donk'u çekmişti, bir de Eren'i alalım ki duran top belasından kurtulalım dedi. O bile hesaplıydı. Yani baştan sona Fatih güzeldi, ekmeği kızarttı. Abdullah Avcı da tereyağını, balı sürdü üstüne.
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