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Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır...
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamazken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Haftalardır merakla sonucu beklenen dev derbi 0-0 sonra erdi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya adeta damga vuran bir an vardı...
29 Eylül 2019 Pazar 07:40
Güncelleme: 29.09.2019 07:42
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Karşılaşmada maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği bir karar çok konuşuldu.
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Maçın 54. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içinde Mario Lemina, topla buluştuğu anda Luiz Gustavo'nın müdahale ettiği pozisyonda yerde kaldı.
Galatasaraylı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu sırada maç 4 dakika durdu.
Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvuran hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu kenardan bir kez daha izledi.
Çakır, bu pozisyon öncesi topun orta sahada Ryan Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.