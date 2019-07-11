Henry Onyekuru'nun geleceği belli oldu!

Galatasaray transfer harekatı tam gaz sürüyor. Yapılacak transferlerin yanında bazı isimler ile de yollar ayrılacak. Bu isimlerin başında ise devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne geliyor. Öte yandan takımdaki bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın birçok kulübü peşine takan başarılı ismi Henry Onyekuru içinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler sonrası Onyekuru'nun geleceği belli oldu. İşte detaylar...