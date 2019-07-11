Henry Onyekuru'nun geleceği belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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Henry Onyekuru'nun geleceği belli oldu!

Galatasaray transfer harekatı tam gaz sürüyor. Yapılacak transferlerin yanında bazı isimler ile de yollar ayrılacak. Bu isimlerin başında ise devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne geliyor. Öte yandan takımdaki bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın birçok kulübü peşine takan başarılı ismi Henry Onyekuru içinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler sonrası Onyekuru'nun geleceği belli oldu. İşte detaylar...

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:10 Güncelleme: 11.07.2019 19:10
Henry Onyekuru'nun geleceği belli oldu!

Son şampiyon Galatasaray da gelecek sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor.

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Henry Onyekuru'nun geleceği belli oldu!

Teknik Patron Fatih Terim liderliğinde yeni isimleri kadrosuna katan Aslan, son olarak Celta Vigo da forma giyen Emre Mor'u kadrosuna katmıştı.

Henry Onyekuru'nun geleceği belli oldu!

Diğer mevkiler içinde temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, öte yandan bazı isimlerle yollarını ayıracak olan Aslan, bazı isimleri de kadroda tutmak için uğraşıyor.

Henry Onyekuru'nun geleceği belli oldu!

Sezon arasında Kasımpaşa'dan kiralanan Mbaye Diagne'den beklenen verimi alamayan Sarı-Kırmızılılar, taraftarla da yıldızı bir türlü barışmayan Senegalli golcü ile yollarını ayırmak istiyor.

Henry Onyekuru'nun geleceği belli oldu!

Diagne'nin ile yollarını ayırmak için uğraşan Cimbom, 22 yaşındaki Nijeryalı Milli futbolcu Onyekuru'yu ise kadroda tutmak istiyor.

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