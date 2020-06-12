Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan Çağlayan ve Vedat Muriqi...

"Bu süreçte bizim takım daha önceden toparlandı ve çalışmalara başladı. Diğer kulüplere nazaran biraz daha iyi hazırlandığımız düşünüyorum. Galatasaray maçıyla birlikte ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ligin son sekiz haftası içinde fikstür gereği daha çok kendi rakiplerimizle mücadele edeceğiz. Bu maçlardan gereken puanları toplayıp ligde kalacağımızı düşünüyorum."