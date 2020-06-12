Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan Çağlayan ve Vedat Muriqi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan Çağlayan ve Vedat Muriqi...

Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan Çağlayan ve Vedat Muriqi...

Çaykur Rizespor kulübü başkanı Hasan Kartal, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçıyla birlikte güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Kartal, son günlerde gündemde olan Oğulcan Çağlayan'ın sarı-kırmızılı kulübe transferi hakkında konuşurken, Vedat Muriqi için "Başarılı olması bizim için övünç kaynağı" dedi. İşte Hasan Kartal'ın o açıklamaları...

12 Haziran 2020 Cuma 13:32 Güncelleme: 12.06.2020 13:44
Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan Çağlayan ve Vedat Muriqi...

Yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kartal, Fındıklı ilçesine bağlı Aslandere köyünde, verdiği röportajda değerlendirmelerde bulundu.

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Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan Çağlayan ve Vedat Muriqi...

Kartal, corona virüsü sürecinde futbol heyecanından uzaklaştıklarını belirterek, "Futbol heyecanının yeniden başlaması gayet güzel olacak ama tabii ligler ne şekilde biter, nasıl olur bunu bilemeyiz. İnşallah önümüzde sıkıntılı problemli bir dönem görmeyiz." dedi.

Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan Çağlayan ve Vedat Muriqi...

Oynanacak olan sekiz haftada şans faktörü biraz daha önde olacak gibi göründüğü ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan Çağlayan ve Vedat Muriqi...

"BAZI TAKIMLAR SIKINTI YAŞAYABİLİR"
Bazı takımların sıkıntı yaşayabileceğini söyleyen Kartal "Bu problemlerin neler olduğunu zaman gösterecek bize. Çaykur Rizespor olarak bizim ilk maçımız kendi sahamızda Galatasaray ile olacak. Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularımla görüştüm hepsi hazır."

Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan Çağlayan ve Vedat Muriqi...

"Bu süreçte bizim takım daha önceden toparlandı ve çalışmalara başladı. Diğer kulüplere nazaran biraz daha iyi hazırlandığımız düşünüyorum. Galatasaray maçıyla birlikte ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ligin son sekiz haftası içinde fikstür gereği daha çok kendi rakiplerimizle mücadele edeceğiz. Bu maçlardan gereken puanları toplayıp ligde kalacağımızı düşünüyorum."

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