Harun Tekin bombası! Fernando Muslera'nın yerine...
17 Temmuz 2018 Salı, 04:19:25
Güncelleme: 04:23:27
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Harun Tekin bombası! Fernando Muslera'nın yerine...
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UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmadan oyuncu alamayacak olan Galatasaray, yıldızlarına gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı…
Harun Tekin bombası! Fernando Muslera'nın yerine...
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Güneş Gazetesi'nin haberine göre; O yıldızların başında da Fernando Muslera geliyor… Uruguaylı file bekçisi Dünya Kupası'ndaki Fransa maçında her ne kadar hatalı gol yese de turnuvada genel anlamda iyi bir performans ortaya koydu.
Harun Tekin bombası! Fernando Muslera'nın yerine...
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Dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterilen Nando'ya Avrupa'nın önde gelen bir takımından teklif geldiği ortaya çıktı.
Harun Tekin bombası! Fernando Muslera'nın yerine...
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NAKİT AKIŞI İÇİN SATILACAK
Maddi anlamda sıkıntılı olan Galatasaray da Muslera'yı satıp nakit akışı sağlamak istiyor. Uruguaylı file bekçisi her fırsatta Galatasaray'da mutlu olduğunu belirtse de hayalinin Premier Lig'de forma giymek olduğu biliniyor.
Harun Tekin bombası! Fernando Muslera'nın yerine...
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Sarı-kırmızılıların kapısını çalan takım İngiltere'den olunca Nando'da bu teklife sıcak yaklaştı.