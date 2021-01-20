Galeri Galatasaray GS son dakika transfer: Ajax'tan transfer açıklaması! Galatasaray...

GS son dakika transfer: Ajax'tan transfer açıklaması! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılarda ara transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Aslan, son olarak gündemine Ajax forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes'i almıştı. Sarı kırmızılıların Promes transferi için Ajax ile görüştüğü ve kiralık transfer üzerinde konuşulduğu kaydedilmişti. Ajax'tan ise transferle ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

GS son dakika transfer: Ajax'tan transfer açıklaması! Galatasaray...

GS son dakika transfer: Ajax'tan transfer açıklaması! Galatasaray...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Ajax forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes olmuştu.

GS son dakika transfer: Ajax'tan transfer açıklaması! Galatasaray...

Sarı kırmızılıların Promes transferi için Ajax ile görüştüğü ve kiralık transfer üzerinde konuşulduğu kaydedilmişti.

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GS son dakika transfer: Ajax'tan transfer açıklaması! Galatasaray...

GALATASARAY'A TRANSFER DE RAKİP

Galatasaray'ın dışında Hollandalı futbolcunun eski takımı Spartak Moskova'nın da Promes'i istediği belirtilirken Ajax'tan transfer için açıklama geldi.

GS son dakika transfer: Ajax'tan transfer açıklaması! Galatasaray...

Hollanda ekibinin Promes için gelen kiralama tekliflerini kabul etmeyeceği ve futbolcuyu bonservisiyle birlikte satmak istediği belirtildi.

GS son dakika transfer: Ajax'tan transfer açıklaması! Galatasaray...

KİRALAMAK İSTEMİYORLAR

Hollanda basınında yer alan haberde ''Spartak Moskova, Promes için para ödemek istemiyor. Futbolcu için Ajax'a sadece kiralama teklifleri geldi. Ajax'ın Promes'i kiralaması mümkün gözükmüyor.'' sözlerine yer verildi.

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