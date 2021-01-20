GaleriGalatasarayGS son dakika transfer: Ajax'tan transfer açıklaması! Galatasaray...
GS son dakika transfer: Ajax'tan transfer açıklaması! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılarda ara transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Aslan, son olarak gündemine Ajax forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes'i almıştı. Sarı kırmızılıların Promes transferi için Ajax ile görüştüğü ve kiralık transfer üzerinde konuşulduğu kaydedilmişti. Ajax'tan ise transferle ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...
20 Ocak 2021 Çarşamba 12:28, Güncelleme 20.01.2021 12:33
GS son dakika transfer: Ajax'tan transfer açıklaması! Galatasaray...