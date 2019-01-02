Garry Rodrigues El İttihadda! İşte bonservis bedeli. - Galeri - Fotomaç
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Garry Rodrigues El İttihad'da! İşte bonservis bedeli.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekiplerinden El Ittihad'a transfer oldu.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 20:40:09
Güncelleme: 21:09:33
Galatasaray ile Al İttihad arasındaki Garry Rodrigues görüşmelerinde
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için El-Ittihad'la anlaşma sağladı.
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray, bu parayı Rodrigues'ten elde etmeyi planlıyor.
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Onyekuru varken ihtiyaç yok denilen Rodrigues'in satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Sarı-Kırmızılılar, Rodrigues için bekledikleri teklifi nihayet aldı.