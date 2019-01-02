Garry Rodrigues El İttihadda! İşte bonservis bedeli. - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Garry Rodrigues El İttihad'da! İşte bonservis bedeli.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekiplerinden El Ittihad'a transfer oldu.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 20:40:09 Güncelleme: 21:09:33
Garry Rodrigues El İttihadda! İşte bonservis bedeli.

Galatasaray ile Al İttihad arasındaki Garry Rodrigues görüşmelerinde

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Garry Rodrigues El İttihadda! İşte bonservis bedeli.

Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için El-Ittihad'la anlaşma sağladı.

Garry Rodrigues El İttihadda! İşte bonservis bedeli.

Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray, bu parayı Rodrigues'ten elde etmeyi planlıyor.

Garry Rodrigues El İttihadda! İşte bonservis bedeli.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Onyekuru varken ihtiyaç yok denilen Rodrigues'in satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Garry Rodrigues El İttihadda! İşte bonservis bedeli.

Sarı-Kırmızılılar, Rodrigues için bekledikleri teklifi nihayet aldı.

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