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Galatasaraylı yıldız şaşırttı! Kulübü FIFA'ya şikayet etmiş
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u eleyerek moral bulan Galatasaray'da büyük bir krizin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Sözleşmesinde özel madde bulunan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in FIFA'ya gittiği ancak krizi yönetimin sona erdirdiği ifade edildi. İşte o detay...
20 Aralık 2019 Cuma 08:48
Güncelleme: 20.12.2019 08:48
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel şaşırtan bir harekete imza attı...
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Hollandalı futbolcu alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip önce kulübe ihtar gönderdiği, sonra da bir kopyasını FIFA'ya yolladığı ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre sezon başında Galatasaray ile 3 senelik sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 4 günlük gecikme yüzünden FIFA'ya gitti.
FIFA'da belirtilen 3 aylık gecikme durumundaki fesih prosedürü dışında, Babel'in Galatasaray ile yaptığı özel kontrat çerçevesinde böyle bir eylemde bulunduğu öğrenildi.
Futbolcudan kesinlikle böyle bir adımda bulunmasını beklemeyen sarı-kırmızılılar yaşanan gelişme ile büyük şok yaşadı. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan ödeme ile sorun ortadan kalktı ama Babel'in tavrı hem yönetim hem de teknik heyet tarafından yadırgandı.