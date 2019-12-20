Galatasaraylı yıldız şaşırttı! Kulübü FIFA'ya şikayet etmiş

Futbolcudan kesinlikle böyle bir adımda bulunmasını beklemeyen sarı-kırmızılılar yaşanan gelişme ile büyük şok yaşadı. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan ödeme ile sorun ortadan kalktı ama Babel'in tavrı hem yönetim hem de teknik heyet tarafından yadırgandı.