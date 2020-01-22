Süper Lig'in ikinci yarısına üç puanla başlayan Galatasaray'da, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar Onyekuru, Saracchi ve Sekidika olmak üzere üç isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gidecek isimler de merakla bekleniyor.