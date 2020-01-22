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Galatasaraylı futbolcuya talip çıktı! Transfer ve Beşiktaş...
Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek başlayan Galatasaray'da transfer gündemi de hareketliliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımda gelecekler kadar gönderilecek isimler de merak konusu olmuştu. Teknik direktör Fatih Terim'in gönderilecekler listesine eklediği isimlerden birine sürpriz bir talip çıktı. İşte Brezilya basınında yer alan o haber ve Beşiktaş detayı...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
22 Ocak 2020 Çarşamba 08:33
Güncelleme: 22.01.2020 08:35
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Süper Lig'in ikinci yarısına üç puanla başlayan Galatasaray'da, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar Onyekuru, Saracchi ve Sekidika olmak üzere üç isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gidecek isimler de merakla bekleniyor.
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Finansal durumlardan dolayı oyuncu satışı sonrası kadrosuna yeni oyuncular katabilecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımdan gönderilmesini istediği isimlerden birine sürpriz bir talip çıktı...
Brezilya basınından Torcedores.com'da yer alan habere göre sağ bek arayışında olan Flamengo'ya menajerler aracılığı ile Galatasaraylı Mariano ve Beşiktaşlı Douglas önerildi.
Bu isimlerden özellikle Mariano'nun, Brezilya ekibinin yöneticilerini oldukça heyecanlandırdığı ifade edilirken, önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirileceği ve teknik direktör JorgeJesus'un son kararı sonrası transferin netleşeceği bildirildi.
Haberde ayrıca 33 yaşındaki sarı-kırmızılı futbolcunun da Brezilya'ya dönmek istediğinin altı çizildi.