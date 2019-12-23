Galatasaray'ın yıldızından şok karar! Futbolu bırakıyor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın yıldızından şok karar! Futbolu bırakıyor...

Süper Ligin 16. haftasında Göztepe'ye boyun eğen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı... Teknik Direktör Fatih Terim'in göz bebeği olan oyuncu, yaşananlara dayanamadı ve faal futbol hayatını sonlandırma noktasında geldi! İşte Galatasaray'dan ayrılarak kramponlarını asmaya hazırlanan o yıldız isim...
23 Aralık 2019 Pazartesi 13:04
Galatasaray'ın yıldızından şok karar! Futbolu bırakıyor...

Sezona rüya gibi başlamıştı Galatasaray...

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Galatasaray'ın yıldızından şok karar! Futbolu bırakıyor...

Falcao, Babel, Seri, Lemina, Nzonzi gibi yıldızları kadrosuna katmıştı...

Galatasaray'ın yıldızından şok karar! Futbolu bırakıyor...

Kadrosuna kattığı isimler için özel bir imza töreni düzenleyen sarı-kırmızılılar, yaşanılan 2 şampiyonluğun ardından Avrupa'da başarı hedefliyordu.

Galatasaray'ın yıldızından şok karar! Futbolu bırakıyor...

Şampiyonlar Ligi Grup aşamasında Real Madrid ve PSG gibi güçlü rakiplere eşleşen Cimbom, 2019-20 sezonunda bambaşka bir profil çizmeyi hayal ediyordu.

Galatasaray'ın yıldızından şok karar! Futbolu bırakıyor...

Ancak, Avrupa'da alınan farklı mağlubiyetler sonucunda bu kulvardan elini çeken Galatasaray, gözünü Süper Lig'e çevirmişti.

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