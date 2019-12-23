Galatasaray'ın yıldızından şok karar! Futbolu bırakıyor...

Süper Ligin 16. haftasında Göztepe'ye boyun eğen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı... Teknik Direktör Fatih Terim'in göz bebeği olan oyuncu, yaşananlara dayanamadı ve faal futbol hayatını sonlandırma noktasında geldi! İşte Galatasaray'dan ayrılarak kramponlarını asmaya hazırlanan o yıldız isim...
23 Aralık 2019 Pazartesi 13:04
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Sezona rüya gibi başlamıştı Galatasaray...
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Falcao, Babel, Seri, Lemina, Nzonzi gibi yıldızları kadrosuna katmıştı...
Kadrosuna kattığı isimler için özel bir imza töreni düzenleyen sarı-kırmızılılar, yaşanılan 2 şampiyonluğun ardından Avrupa'da başarı hedefliyordu.
Şampiyonlar Ligi Grup aşamasında Real Madrid ve PSG gibi güçlü rakiplere eşleşen Cimbom, 2019-20 sezonunda bambaşka bir profil çizmeyi hayal ediyordu.
Ancak, Avrupa'da alınan farklı mağlubiyetler sonucunda bu kulvardan elini çeken Galatasaray, gözünü Süper Lig'e çevirmişti.