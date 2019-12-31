HaberlerGaleriGalatasaray'ın yıldızı apar topar ülkesine gitti! Transfer...
Galatasaray'ın yıldızı apar topar ülkesine gitti! Transfer...
Ocak ayında takımda büyük bir değişiklik yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar transfer listesindeki yıldızları imza aşamasına getirirken mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başlamıştı. Teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılacak ilk ismin Nagatomo olacağının sinyallerini vermişti. Japon futbolcudan sonra Galatasaray'da bir isimle daha yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcu transfer görüşmeleri yapmak için ülkesine gitti. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve takımdan ayrılacak olan ikinci isim...
31 Aralık 2019 Salı 18:56
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ara transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da bu beklenti karşılık bulmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda transfer harekatı son sürat devam ederken, takımdan ayrılacak olan isimler de netlik kazanmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen Galatasaray'da yaz transfer sezonunda takıma katılan isimler istenilen performansı gösteremedi. Süper Lig'de topladığı 27 puanla 7. sırada yer alan sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, hemen her açıklamasında ocak ayını işaret etmiş ve takımda yaşanacak büyük değişikliğin sinyallerini vermişti.
Lider Sivasspor'la arasında 10 puan fark bulunan sarı-kırmızılılar, aradaki farkı kapatıp şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmak için kolları sıvadı.
Transfer hedeflerini imza aşamasına getiren Cimbom, mevcut oyuncularla ilgili de radikal kararlar almaya başladı. İlk olarak Nzonzi'yi disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakan sarı-kırmızılı kurmaylarda takımdan ayrılacak ikinci isim Nagatomo olmuştu.