Galatasaray'ın yıldızı apar topar ülkesine gitti! Transfer...

Ocak ayında takımda büyük bir değişiklik yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar transfer listesindeki yıldızları imza aşamasına getirirken mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başlamıştı. Teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılacak ilk ismin Nagatomo olacağının sinyallerini vermişti. Japon futbolcudan sonra Galatasaray'da bir isimle daha yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcu transfer görüşmeleri yapmak için ülkesine gitti. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve takımdan ayrılacak olan ikinci isim...

31 Aralık 2019 Salı 18:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





