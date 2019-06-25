Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı'ya sarı-kırmızılı formayı giydiren Cimbom'da bir transfer daha bitmek üzere. Adı sarı-kırmızılı ekiple anılan yıldız futbolcu Galatasaray formasını giyerek poz verdi. Sosyal medyada yayılan görüntü taraftarı heyecanlandırdı. İşte o görüntü...
25 Haziran 2019 Salı 14:22 Güncelleme: 25.06.2019 14:33
Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray transferler bombalarını bir bir açıklamayı planlıyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

Fatih Terim'in yönetime her zaman geniş bir kadroyla lige başlamak istediğini iletmesi üzerine yönetim harekete geçti.

Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

Daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı'ya forma giydiren Galatasaray'da bir transfer daha bitmek üzere.

Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

İşte detaylar...

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