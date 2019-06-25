Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı'ya sarı-kırmızılı formayı giydiren Cimbom'da bir transfer daha bitmek üzere. Adı sarı-kırmızılı ekiple anılan yıldız futbolcu Galatasaray formasını giyerek poz verdi. Sosyal medyada yayılan görüntü taraftarı heyecanlandırdı. İşte o görüntü...

25 Haziran 2019 Salı 14:22 Güncelleme: 25.06.2019 14:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





