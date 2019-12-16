Galatasaray'ın Tuzlaspor kadrosunda 5 yıldız yok!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanş maçında bu dezavantajlı skoru lehine çevirmek istiyor. Galatasaray'da 5 yıldız Tuzlaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.
16 Aralık 2019 Pazartesi 21:02
Güncelleme: 16.12.2019 21:14
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Süper Lig'de Ankaragücü karşısında şok bir beraberlik yaşayan Galatasaray, gözünü kupaya çevirdi.
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10 kişi rakibi karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşamıştı.
Ziraat Türkiye Kupası beşinci turunda Tuzlaspor'la eşleşen Galatasaray, ilk maçında Türk Telekom Stadyumu'nda rakibine 2-0 mağlup oldu.
17 Aralık'ta Tuzlaspor'la rövanş maçında karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme programı dahilinde bir çalışma gerçekleştirdi.