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Galatasaray'ın transfer listesini açıkladı: 3. sıradaydım!
Galatasaray sezon başında forvet arayışlarını sürdürürken birçok isim gündeme gelmiş ancak sarı-kırmızılı ekip sonuç olarak Radamel Falcao'yu kadrosuna katmıştı. O dönem Aslan'ın listesinde yer alan sürpriz isim konuştu. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
16 Kasım 2019 Cumartesi 16:08
Güncelleme: 16.11.2019 16:19
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Galatasaray geçtiğimiz sezonun ortasından beri, golcü arayışına girmişti. Kasımpaşa forması giyen Mbaye Diagne'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım oyuncunun performansından memnun kalmayınca başka isimlere yönelmişti.
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Bu kapsamda neredeyse tüm yaz Kolombiyalı golcü Radamel Falcao üzerinde yoğunlaşan ve nihayetinde yıldız futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray'da, o dönem ilgilenilen sürpriz isim ortaya çıktı.
Çekya ekibi MladaBoleslav'ın formasını giyen Rus golcü NikolayKomlichenko, sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde bulunduğunu açıkladı ve şöyle konuştu:
Avrupa'da Belçika, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin iyi takımlarından teklif aldım ancak hepsi menajer aracılığı ile oldu. Hem ucuz hem de iyi istatistiklere sahiptim.
En iyi teklif Türkiye'den geldi. Sundukları şartlar da iyiydi. Galatasaray benimle imzalamaya hazırdı ancak onların listesinde üçüncü sıradaydım. İlk sırada Falcao, ikinci sırada da Dzyuba vardı.