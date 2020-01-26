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Galatasaray'ın transfer gözdesine resmen talip oldular! Terim istiyordu...
Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor... Sarı kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde gelecek ve gönderilecek isimleri belirledi. Bu bağlamda Luyindama'nın uzun sürecek sakatlığı sonrasında savunmaya bir isim arayan Galatasaray, ibreyi Premier Lig'e çevirmişti... Sarı kırmızılıların yıldız oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı sırada karşısına dev bir rakip çıktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
26 Ocak 2020 Pazar 09:47
Güncelleme: 26.01.2020 11:08
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Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor... Daha önce Henry Onyekuru, Jese Sekidika ve Marcelo Sarachhi'yi kadrosuna dahil eden sarı kırmızılılarda son olarak gündeme Arda Turan gelmişti.
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Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim arasında büyük bir problem haline gelen bu transferde Cengiz son noktayı koyarak Arda'nın gündemlerinde olmadığını aktarmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra Avrupa'dan ve dünyadan bir çok yıldızla temasta olan sarı kırmızılı ekip, Luyindama'nın yokluğunda savunmanın göbeğine bir ismi dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon sonunda mutlak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, tecrübesiyle takımı ayağa kaldırabilecek ve kritik maçlarda ön plana çıkabilecek bir yıldızla görüşme halinde.
Hitc'ninhaberine göre Galatasaray, savunmanın bel kemiği olması adına Tottenham Hotspur'un formasını terleten Victor Wanyama'ya kancayı attı.