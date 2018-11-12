Galatasarayın Onyekuru çaresizliği! - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'ın Onyekuru çaresizliği!

    Kayseri'de attığı 2 golle Galatasaray'ı sırtlayan Onyekuru'nun satın alma opsiyonu yok. Nijeryalı yıldız Valencia, Bayern Münih ve Marsilya'nın radarında. Attığı goller ve yaptığı asistlerle Beşiktaş'ı taşıyan Talisca da kiralama süresi bittiğinde siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı.
    12 Kasım 2018 Pazartesi, 09:37:43 Güncelleme: 09:45:10
    Galatasarayın Onyekuru çaresizliği!

    Everton'dan satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Onyekuru, Kayserispor deplasmanındaki dublesiyle yine ön plana çıktı.

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    Galatasarayın Onyekuru çaresizliği!

    Ancak peşinde şimdiden Valencia, Marsilya ve Bayern Münih gibi takımlar bulunuyor.

    Galatasarayın Onyekuru çaresizliği!

    Sezon sonunda büyük ihtimalle bu kulüplerden birine gidecek.

    Galatasarayın Onyekuru çaresizliği!

    Mali sıkıntısı bulunan G. Saray'ın, Everton'ın talep edeceği rakamı ödeyebilmesi mümkün gözükmüyor.

    Galatasarayın Onyekuru çaresizliği!

    Attığı goller ve yaptığı asistleriyle Beşiktaş'ın başarısında başrolü oynayan Talisca da 2 yıllık kiralık kontratı bittiğinde siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı. (Akşam)

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