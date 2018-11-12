Galatasarayın Onyekuru çaresizliği!

Kayseri'de attığı 2 golle Galatasaray'ı sırtlayan Onyekuru'nun satın alma opsiyonu yok. Nijeryalı yıldız Valencia, Bayern Münih ve Marsilya'nın radarında. Attığı goller ve yaptığı asistlerle Beşiktaş'ı taşıyan Talisca da kiralama süresi bittiğinde siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 09:37:43
Güncelleme: 09:45:10
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Everton'dan satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Onyekuru, Kayserispor deplasmanındaki dublesiyle yine ön plana çıktı.
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Ancak peşinde şimdiden Valencia, Marsilya ve Bayern Münih gibi takımlar bulunuyor.
Sezon sonunda büyük ihtimalle bu kulüplerden birine gidecek.
Mali sıkıntısı bulunan G. Saray'ın, Everton'ın talep edeceği rakamı ödeyebilmesi mümkün gözükmüyor.
Attığı goller ve yaptığı asistleriyle Beşiktaş'ın başarısında başrolü oynayan Talisca da 2 yıllık kiralık kontratı bittiğinde siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı. (Akşam)