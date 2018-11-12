Galatasarayın Onyekuru çaresizliği!

Galatasaray'ın Onyekuru çaresizliği!

Kayseri'de attığı 2 golle Galatasaray'ı sırtlayan Onyekuru'nun satın alma opsiyonu yok. Nijeryalı yıldız Valencia, Bayern Münih ve Marsilya'nın radarında. Attığı goller ve yaptığı asistlerle Beşiktaş'ı taşıyan Talisca da kiralama süresi bittiğinde siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı.



12 Kasım 2018 Pazartesi, 09:37:43 Güncelleme: 09:45:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





