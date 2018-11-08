Galatasarayın Kayserispor 11i! - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Galatasaray'ın Kayserispor 11'i!

    Olaylı G.Saray - Fenerbahçe derbisi sonrasında PFDK'nın verdiği cezalar ile birlikte sarı kırmızılı ekip, Kayserispor deplasmanına as takımdan toplam 7 eksikle gidiyor. İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i...
    8 Kasım 2018 Perşembe, 19:12:55 Güncelleme: 19:26:11
    Galatasarayın Kayserispor 11i!

    Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında oynanan olaylı G.Saray - F.Bahçe derbisi sonrasında PFDK'nın verdiği cezalar ile birlikte sarı kırmızılı ekip, Kayserispor deplasmanına as takımdan 7 futbolcusunun yokluğunda çıkacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayın Kayserispor 11i!

    Galatasaray'da Ndiaye, Donk ve Rodrigues cezalı durumda. Fatih Terim ve Hasan Şaş da sarı kırmızılı ekibi zorlu Kayseri deplasmanında aldıkları ceza nedeniyle yalnız bırakacak.

    Galatasarayın Kayserispor 11i!

    Sarı kırmızılı ekipte cezalıların yanında Nagatomo, Fernando, Emre Akbaba ve Eren Derdiyok'un sakatlıkları da teknik heyeti düşündürüyor.

    İşte Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i...

    Galatasarayın Kayserispor 11i!

    KALECİ | Fernando Muslera

    Galatasarayın Kayserispor 11i!

    SAĞ BEK | Mariano

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