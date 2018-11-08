Galatasarayın Kayserispor 11i!

Olaylı G.Saray - Fenerbahçe derbisi sonrasında PFDK'nın verdiği cezalar ile birlikte sarı kırmızılı ekip, Kayserispor deplasmanına as takımdan toplam 7 eksikle gidiyor. İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i...
8 Kasım 2018 Perşembe, 19:12:55
Güncelleme: 19:26:11
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Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında oynanan olaylı G.Saray - F.Bahçe derbisi sonrasında PFDK'nın verdiği cezalar ile birlikte sarı kırmızılı ekip, Kayserispor deplasmanına as takımdan 7 futbolcusunun yokluğunda çıkacak.
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Galatasaray'da Ndiaye, Donk ve Rodrigues cezalı durumda. Fatih Terim ve Hasan Şaş da sarı kırmızılı ekibi zorlu Kayseri deplasmanında aldıkları ceza nedeniyle yalnız bırakacak.
Sarı kırmızılı ekipte cezalıların yanında Nagatomo, Fernando, Emre Akbaba ve Eren Derdiyok'un sakatlıkları da teknik heyeti düşündürüyor.