Galatasaray'ın kapısında bekleyen büyük tehlike! Dünya devleri transfer için...

Son olarak Süper Lig'de Denizlispor'u deviren ve şampiyonluk yolunda tam gaz ilerleyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuralarında Alanyaspor ile eşleşmişti. Sezon sonunda her iki kupayı da müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Saracchi, Sekidika ve Onyekuru'ya imza attıran Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı isimleri de hemen hemen belirledi... Sarı kırmızılılar, transferde bir de beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kaldı! Buna göre 2 dünya devi, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

25 Ocak 2020 Cumartesi 10:42 Güncelleme: 25.01.2020 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





