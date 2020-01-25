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Galatasaray'ın kapısında bekleyen büyük tehlike! Dünya devleri transfer için...
Son olarak Süper Lig'de Denizlispor'u deviren ve şampiyonluk yolunda tam gaz ilerleyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuralarında Alanyaspor ile eşleşmişti. Sezon sonunda her iki kupayı da müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Saracchi, Sekidika ve Onyekuru'ya imza attıran Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı isimleri de hemen hemen belirledi... Sarı kırmızılılar, transferde bir de beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kaldı! Buna göre 2 dünya devi, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
25 Ocak 2020 Cumartesi 10:42
Güncelleme: 25.01.2020 10:55
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Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da transfer hareketliliği son sürat devam ediyor...
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, transferde gelecek ve gidecek isimleri hemen hemen belirledi.
Ara transfer döneminde Jesse Sekidika, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna dahil eden sarı kırmızılılarda son olarak Arda Turan gündeme gelmişti.
Arda transferinde de teknik direktör Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'in isteklerinin aynı rotada olmaması, medya savaşlarına neden olurken, transferin akıbeti tam olarak netleşmemişti.
Yaşanan bu gelişmeler bir kenara Galatasaray'da sürpriz bir olay cereyan etti... Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu için dünya devleri sıraya girdi!