Galatasaray'ın istediği isimden cevap geldi!

Galatasaray'da son günlerde ardı ardına yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar yaşanan sakatlıklar ve yapılan transferlerden beklenen performansın alınamaması sonrasında harekete geçti. Birçok isimle temaslarını sürdüren Aslan'da Falcao'nun alternatifi olarak düşünülen isimden cevap geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri.
20 Kasım 2019 Çarşamba 07:28
Güncelleme: 20.11.2019 07:28
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Galatasaray ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.
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Birçok oyuncunun ismi sarı-kırmızılılar ile anılırken son bomba Özbekistan'dan geldi.
Özbek basını, Eldor Shomurodov'un ocak ayında Galatasaray'a transfer olacağını yazdı, bir gün sonra Rus kulübünden cevap geldi.
Rostov Kulüp Başkanı Artashes Arutyunyants, kulübün içinde bulunduğu tüm zorluklara rağmen takımın lider oyuncusu Shomurodov'u satmayacaklarını söyledi.
Kulübün resmi sitesine konuşan Rus Başkan, "Takımın lider oyuncusunu satarak en basit finansal ameliyat sürecinden geçmek istemiyoruz. Biz aksine takımı güçlendirmeyi planlıyoruz" dedi.