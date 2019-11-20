Galatasaray'ın istediği isimden cevap geldi!

Galatasaray'da son günlerde ardı ardına yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar yaşanan sakatlıklar ve yapılan transferlerden beklenen performansın alınamaması sonrasında harekete geçti. Birçok isimle temaslarını sürdüren Aslan'da Falcao'nun alternatifi olarak düşünülen isimden cevap geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri.