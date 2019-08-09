Galatasaray'ın gündemindeki Falcao'dan resmi açıklama!
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu. Galatasaray son dakika haberleri...
9 Ağustos 2019 Cuma 20:02
Güncelleme: 09.08.2019 20:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde dünya yıldızlarına yöneldi.
Senegalli santrfor Mbaye Diagne'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapan Galatasaray, uzun süredir Radamel Falcao transferi için mesai harcıyor.
Galatasaraylı taraftarların da kadrosunda görmeyi çok istediği Kolombiyalı golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Yıldız futbolcu ülke basınına geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.