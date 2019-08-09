Galatasaray'ın gündemindeki Falcao'dan resmi açıklama! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın gündemindeki Falcao'dan resmi açıklama!

Galatasaray'ın gündemindeki Falcao'dan resmi açıklama!

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu. Galatasaray son dakika haberleri...

9 Ağustos 2019 Cuma 20:02 Güncelleme: 09.08.2019 20:04
Galatasaray'ın gündemindeki Falcao'dan resmi açıklama!

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın gündemindeki Falcao'dan resmi açıklama!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde dünya yıldızlarına yöneldi.

Galatasaray'ın gündemindeki Falcao'dan resmi açıklama!

Senegalli santrfor Mbaye Diagne'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapan Galatasaray, uzun süredir Radamel Falcao transferi için mesai harcıyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Falcao'dan resmi açıklama!

Galatasaraylı taraftarların da kadrosunda görmeyi çok istediği Kolombiyalı golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Falcao'dan resmi açıklama!

Yıldız futbolcu ülke basınına geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar...


DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN