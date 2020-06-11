Beijing Guoan forması giyen Kongolu yıldız, "La Liga'ya ya da Avrupa'ya döneceğim ama ne zaman olur bilinmez. Çin'de hala 1.5 yıllık sözleşmem var ve ben bunu tamamlamak istiyorum. Pekin'de iyiyim. Çin benim için emeklilik yeri değil, daha 29 yaşındayım" dedi.