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Galatasaray'ın golcü adayından kötü haber! "Sözleşmemi tamamlayacağım"
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan golcü oyuncudan geleceğine dair önemli açıklamalar geldi. Kariyerini Çin'de sürdüren yıldız futbolcu, Avrupa'ya mutlaka dönmeyi düşündüğünü ancak bunun zamanının şu an olmadığını söyledi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
11 Haziran 2020 Perşembe 09:51
Güncelleme: 11.06.2020 09:51
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Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Kongolu yıldız Cedric Bakambu, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
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RFI'ye röportaj veren golcü oyuncu, Çin'deki kariyerine dair "Uzağız ama motiveyiz. Bruno Genesio da benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Her hafta dolu tribünler önünde oynuyoruz ancak Avrupa medyasından uzağız" ifadelerini kullandı.
Bir dönem Bursaspor forması da giyen 29 yaşındaki futbolcu, Avrupa'ya dönme ihtimalini de değerlendirdi.
Çin'de oynamaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bakambu, bir gün mutlaka Avrupa'ya döneceğini de sözlerine ekledi.
Beijing Guoan forması giyen Kongolu yıldız, "La Liga'ya ya da Avrupa'ya döneceğim ama ne zaman olur bilinmez. Çin'de hala 1.5 yıllık sözleşmem var ve ben bunu tamamlamak istiyorum. Pekin'de iyiyim. Çin benim için emeklilik yeri değil, daha 29 yaşındayım" dedi.
Kariyerine Fransa'nın Sochaux takımında başlayan Cedric Bakambu, 2014 yılında Bursaspor'a transfer olmuştu.
2015'te İspanyol ekibi Villarreal'in yolunu tutan Bakambu, 2018'in devre arası transfer döneminde ise tam 40 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'a gitti.