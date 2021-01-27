Son dakika haberi: Galatasaray'ın Falcao planı belli oldu!
Galatasaray uzun süredir Radamel Falcao ile yollarını ayırmak isterken, oyuncuya ayrılığı için çeşitli seçenekler sunmuş ancak sunulan seçenekler kabul edilmemişti. Aldığı maaş nedeniyle elden çıkarılmak istenen Kolombiyalı golcü ile ilgili sarı-lacivertliler planını belirledi. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberi...
27 Ocak 2021 Çarşamba 19:56, Güncelleme 27.01.2021 20:04
Son dakika haberi: Galatasaray'ın Falcao planı belli oldu!