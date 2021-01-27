Galeri Galatasaray Son dakika haberi: Galatasaray'ın Falcao planı belli oldu!

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Falcao planı belli oldu!

Galatasaray uzun süredir Radamel Falcao ile yollarını ayırmak isterken, oyuncuya ayrılığı için çeşitli seçenekler sunmuş ancak sunulan seçenekler kabul edilmemişti. Aldığı maaş nedeniyle elden çıkarılmak istenen Kolombiyalı golcü ile ilgili sarı-lacivertliler planını belirledi. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberi...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Falcao planı belli oldu!

Galatasaray'ın Falcao planı belli oldu!

Galatasaray'da hem TFF hem UEFA FFP limitinin önündeki en büyük engellerden biri olarak Kolombiyalı golcü Radamel Falcao bulunuyor.

Galatasaray'ın Falcao planı belli oldu!

G.SARAY'IN ÖNÜNDE FARKLI BİR PLAN

Oynamadığı resmi maç sayısı, oynadığı resmi maç sayısını geçen Radamel Falcao için Galatasaray teklif bekliyor.

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Galatasaray'ın Falcao planı belli oldu!

Menajeri Jorge Mendes ile görüşen ve kulüp bulması istenen Radamel Falcao için Galatasaray'ın önünde farklı bir plan da bulunuyor.

Galatasaray'ın Falcao planı belli oldu!

DIAGNE VE BABEL FORMÜLÜ

Galatasaray, Falcao için herhangi bir bonservis talep etmezken kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim de, bunu doğrulamıştı.

Galatasaray'ın Falcao planı belli oldu!

İspanya'da tedavi olan Falcao için Mbaye Diagne ve Ryan Babel formülü de önemli bir seçenek...

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