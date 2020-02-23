Galatasaray'ın eski oyuncusundan flaş itiraf! "Kaos..."
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. 22 maçtır Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, bu kez galip gelmek istiyor. Öte yandan, Galatasaray'da daha önce giymiş eski futbolcular dev mücadele öncesi derbi hakkında düşüncelerini aktardı. Bazı isimlerin söyledikleri dikkat çekti. İşte o sözler...
Derbide avantajlı tarafın Galatasaray olduğunu düşündüğünü ifade eden sarı-kırmızılıların eski golcü futbolcularından Hasan Kabze, "Keşke futbolcu olup bu hafta maça çıksaydım. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için çok özel, anlamı çok büyük bir karşılaşma. Dünya derbisi olması önemini ortaya koyuyor. İki takımda bu haftayı müthiş bir konsantrasyon ile geçiriyordur. Eksikliklerin olumlu yönde çevrilebileceği taktiksel antrenmanlarda yapmışlardır. Fenerbahçe'de Gustavo, Emre ve Rodrigues önemli eksikler. Son haftalarda hem taraftarın hem de camianın memnun olmadığı bir performans sergileniyor. Bu Fenerbahçe için dezavantajdır. Bir tarafta da 6 haftadır kazanan ve iyi bir çıkış yakalayan, 8'de 18'de kapanır diyen bir Galatasaray var. Galatasaray, inanılması zor şeyleri başarabiliyor. Karşılaşma çok çetin geçecek. Kriterleri ortaya koyduğumuzda Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama Kadıköy'de olan bir Fenerbahçe derbisi. Orada uzun yıllardır kazanamayan bir Galatasaray var. Avantajlı takımın bu sene Galatasaray olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
"HASAN ŞAŞ BİZİ MOTİVE EDERDİ"
Şu anda Galatasaray teknik ekibinde yer alan Hasan Şaş'ın futbolculuk dönemlerinde de takımı motive ettiği ifade eden Hasan Kabze, "Hasan Şaş ağabey heyecanlıdır. Bu tip maçlarda konsantrasyonu çok üst düzey olur, hırslı olur, çok fazla heyecan yapar. Heyecanı kendi içinde yaşar. Hırsını bize yansıtır. O bu hafta inanılmaz heyecanlıdır. Hem antrenmanlardaki özverili çalışması hem hırsı hem de hal ve hareketleri bizi motive ediyordu" dedi.
"BU SENE GALATASARAY'IN KAZANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Fenerbahçe'nin özellikle Kadıköy'deki derbilerde Galatasaray'a psikolojik üstünlük kurduğunu belirten Hasan Kabze, "Fenerbahçe'de, şampiyon olamasam da Galatasaray maçını kazanalım, mutlu oluyoruz diye bir algı var. Galatasaray'da ise hem camia hem taraftar, yıllardır kazanamamanın verdiği bir üzüntü var. Her iki tarafta da dengeler farklı. Gerçekten çok değişik bir maç.