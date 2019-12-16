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Galatasaray'ın 2. transferi de belli oldu! Onyekuru'nun ardından...
Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile son dakikalarda yediği gollerle 2-2 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor. Ligde 15 haftalık periyotta 21 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi çalışmalar hızlandı. Ocakta iç ve dış transferde birçok değişiklik yapacak olan ve eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da ikinci transferin ismi de netleşti...
16 Aralık 2019 Pazartesi 14:32
Güncelleme: 16.12.2019 14:32
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Şampiyonlar Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor karşısında sürpriz bir yenilgi alan sarı kırmızılı ekip için ligde de işler iyi gitmiyor.
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2-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda yediği gollerle Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, seyircisi önünde büyük bir şok yaşadı.
Ligin ilk yarısında kalan maçları kayıpsız geçmeyi hedefleyen sarı kırmızılı ekip, Ankaragücü beraberliğiyle 15 hafta sonunda 24 puanda kaldı.
Süper Lig'de geride kalan iki sezonun şampiyonu sarı kırmızılı ekip, bu sezonun ilk 15 haftasında önemli puan kayıpları yaşadı.
Ligdeki 15 maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet gören Galatasaray, şu ana kadar 21 puan kaybetti.