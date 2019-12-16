Galatasaray'ın 2. transferi de belli oldu! Onyekuru'nun ardından...

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile son dakikalarda yediği gollerle 2-2 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor. Ligde 15 haftalık periyotta 21 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi çalışmalar hızlandı. Ocakta iç ve dış transferde birçok değişiklik yapacak olan ve eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da ikinci transferin ismi de netleşti...

16 Aralık 2019 Pazartesi 14:32 Güncelleme: 16.12.2019 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





