Galatasaray'dan Wilshere bombası!

Yapılan tüm görüşmelerde niyetim 17 yıldır olduğum bu kulüpte devam etmek yönündeydi. Ama takımda kalmam halinde alacağım sürenin de düşeceği bana bildirildi. Şimdi kariyerimdeki yeni aşamaya karar vermek için biraz zamana ihtiyacım var" dedi.