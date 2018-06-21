Galatasaray'dan Wilshere bombası!
26 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Haziran ayının sonunda sözleşmem sona erdiğinde Arsenal'den ayrılacağım. Yeni sözleşme konusunda kulüple yaptığımız görüşmelerin yanı sıra son olarak yeni teknik direktörümüz Unai Emery ile yaptığımız görüşme sonrasında bana fazla seçenek bırakılmadı.
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