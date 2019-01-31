Galatasaray'dan Trezeguet bombası! Saatler kala...

Galatasaray'ın teklifi sonrası, sarı kırmızılı kulübe tranfer olmak için Kasımpaşa'ya baskı yapmaya başlayan Trezeguet, golcü Diagne ile birlikte ağrıları olduğunu öne sürerek dünkü antrenmana çıkmadı. Galatasaray'ın transfer döneminin bitmesine saatler kala bir bomba daha patlatması bekleniyor...