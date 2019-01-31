Galatasaraydan Trezeguet bombası! Saatler kala... - Fotomaç
31 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan Trezeguet bombası! Saatler kala...

Galatasaray'ın teklifi sonrası, sarı kırmızılı kulübe tranfer olmak için Kasımpaşa'ya baskı yapmaya başlayan Trezeguet, golcü Diagne ile birlikte ağrıları olduğunu öne sürerek dünkü antrenmana çıkmadı. Galatasaray'ın transfer döneminin bitmesine saatler kala bir bomba daha patlatması bekleniyor...

31 Ocak 2019 Perşembe, 12:29:57 Güncelleme: 12:44:56
Galatasaraydan Trezeguet bombası! Saatler kala...

Galatasaray ile Trezeguet arasında transfer döneminin bitmesine saatler kala ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaraydan Trezeguet bombası! Saatler kala...

Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yer alan Diagne ve Trezeguet, Kasımpaşa'nın dünkü antrenmanına ağrıları olduğunu öne sürerek çıkmadı.

Galatasaraydan Trezeguet bombası! Saatler kala...

Özellikle Mısırlı kanat oyuncusunun, Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra kulübüne transfer için baskı yapmaya başladığı öğrenildi.

Galatasaraydan Trezeguet bombası! Saatler kala...

24 yaşındaki futbolcuyu, özellikle teknik direktör Fatih Terim çok beğeniyor.

Galatasaraydan Trezeguet bombası! Saatler kala...

Galatasaray sezon başında da Trezeguet'yi istemiş, ancak transferini bitirememişti.

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