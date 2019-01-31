Galatasaray'dan Trezeguet bombası! Saatler kala...

Galatasaray'ın teklifi sonrası, sarı kırmızılı kulübe tranfer olmak için Kasımpaşa'ya baskı yapmaya başlayan Trezeguet, golcü Diagne ile birlikte ağrıları olduğunu öne sürerek dünkü antrenmana çıkmadı. Galatasaray'ın transfer döneminin bitmesine saatler kala bir bomba daha patlatması bekleniyor...
31 Ocak 2019 Perşembe, 12:29:57
Güncelleme: 12:44:56
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Galatasaray ile Trezeguet arasında transfer döneminin bitmesine saatler kala ilginç gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yer alan Diagne ve Trezeguet, Kasımpaşa'nın dünkü antrenmanına ağrıları olduğunu öne sürerek çıkmadı.
Özellikle Mısırlı kanat oyuncusunun, Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra kulübüne transfer için baskı yapmaya başladığı öğrenildi.
24 yaşındaki futbolcuyu, özellikle teknik direktör Fatih Terim çok beğeniyor.
Galatasaray sezon başında da Trezeguet'yi istemiş, ancak transferini bitirememişti.