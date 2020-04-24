Galatasaray'dan transfer taarruzu! 3 bomba aynı anda
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen süreçte Galatasaray, transfer taarruzunu başlatarak 3 bombayı aynı anda patlattı. Sarı-kırmızılıların ön protokol imzaladıkları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç dışında 1 yerli ismi daha kadrosuna kattığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
24 Nisan 2020 Cuma 06:40
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Galatasaray'ınyeni sezon öncesi yaptığı transfer taarruzu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Demir Grup Sivasspor'dan üç futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı.
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Daha önce Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile 4'er yıllık anlaşmaya varan ve ön protokol imzalayan Cimbom, son bombasını ise Erdoğan Yeşilyurt ile patlattı.
Emre ve Mert gibi kontratı sezon sonu bitecek olan Erdoğan'la da el sıkışıldığı öğrenildi. Bu sezon 27 maçta forma giyen Erdoğan Yeşilyurt 5 gol, 4 asistle oynayarak takımına önemli katkı sağladı.
YAŞ ORTALAMALARI 25.5
Cimbom sezonun ilk yarısında yaşlı kadrosundan çok çekmiş ve hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu doğrultuda sarıkırmızılılar yeni transferlerini genç isimlerden yapma kararı almıştı.
Sezon sonu Mariano, Nagatomo ve Selçuk gibi yaşlı isimleri de gönderecek olan Cimbom; Emre Kılınç (25), Mert Hakan Yandaş (25) ve Erdoğan Yeşilyurt (26) ile yaş ortalamasını da düşürmeyi başaracak.