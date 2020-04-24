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24 Nisan 2020, Cuma
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Galatasaray'dan transfer taarruzu! 3 bomba aynı anda

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen süreçte Galatasaray, transfer taarruzunu başlatarak 3 bombayı aynı anda patlattı. Sarı-kırmızılıların ön protokol imzaladıkları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç dışında 1 yerli ismi daha kadrosuna kattığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
24 Nisan 2020 Cuma 06:40
Galatasaray'dan transfer taarruzu! 3 bomba aynı anda

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi yaptığı transfer taarruzu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Demir Grup Sivasspor'dan üç futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı.

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Galatasaray'dan transfer taarruzu! 3 bomba aynı anda

Daha önce Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile 4'er yıllık anlaşmaya varan ve ön protokol imzalayan Cimbom, son bombasını ise Erdoğan Yeşilyurt ile patlattı.

Galatasaray'dan transfer taarruzu! 3 bomba aynı anda

Emre ve Mert gibi kontratı sezon sonu bitecek olan Erdoğan'la da el sıkışıldığı öğrenildi. Bu sezon 27 maçta forma giyen Erdoğan Yeşilyurt 5 gol, 4 asistle oynayarak takımına önemli katkı sağladı.

Galatasaray'dan transfer taarruzu! 3 bomba aynı anda

YAŞ ORTALAMALARI 25.5

Cimbom sezonun ilk yarısında yaşlı kadrosundan çok çekmiş ve hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu doğrultuda sarıkırmızılılar yeni transferlerini genç isimlerden yapma kararı almıştı.

Galatasaray'dan transfer taarruzu! 3 bomba aynı anda

Sezon sonu Mariano, Nagatomo ve Selçuk gibi yaşlı isimleri de gönderecek olan Cimbom; Emre Kılınç (25), Mert Hakan Yandaş (25) ve Erdoğan Yeşilyurt (26) ile yaş ortalamasını da düşürmeyi başaracak.

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