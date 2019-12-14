Galatasaray'dan transfer hamlesi! İşte Terim'in istediği iki isim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan transfer hamlesi! İşte Terim'in istediği iki isim...

Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gözünü şampiyonluğa dikti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 5-0'lık PSG mağlubiyetinden sonra ocak ayında takımda değişiklikler olacağının sinyalini vermişti. Terim bu sinyalin ardından ilk olarak Roma'dan kiralanan Nzonzi'yi kadro dışı bıraktı. Terim, Nzonzi'nin ardından gönderilmesini istediği diğer isimleri de yönetime iletti. Ocak ayında bir çok yıldızla yolların ayrılması beklenen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Fatih Terim ısrarla takımda görmek istediği isimler için harekete geçildi. İşte detaylar...
14 Aralık 2019 Cumartesi 07:42 Güncelleme: 14.12.2019 08:03
Galatasaray'dan transfer hamlesi! İşte Terim'in istediği iki isim...

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'dan transfer hamlesi! İşte Terim'in istediği iki isim...

Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından Terim takımdan gönderilecek isimleri belirlemişti.

Galatasaray'dan transfer hamlesi! İşte Terim'in istediği iki isim...

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk radikal karar Nzonzi ile ilgili alındı.

Galatasaray'dan transfer hamlesi! İşte Terim'in istediği iki isim...

Roma'dan kiralık olarak takıma katılan yıldız futbolcu disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'dan transfer hamlesi! İşte Terim'in istediği iki isim...

Bu kararın ardından Fatih Terim, takımda düşünmediği isimleri yönetimle paylaştı.

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