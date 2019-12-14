Galatasaray'dan transfer hamlesi! İşte Terim'in istediği iki isim...

Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gözünü şampiyonluğa dikti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 5-0'lık PSG mağlubiyetinden sonra ocak ayında takımda değişiklikler olacağının sinyalini vermişti. Terim bu sinyalin ardından ilk olarak Roma'dan kiralanan Nzonzi'yi kadro dışı bıraktı. Terim, Nzonzi'nin ardından gönderilmesini istediği diğer isimleri de yönetime iletti. Ocak ayında bir çok yıldızla yolların ayrılması beklenen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Fatih Terim ısrarla takımda görmek istediği isimler için harekete geçildi. İşte detaylar...

14 Aralık 2019 Cumartesi 07:42 Güncelleme: 14.12.2019 08:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





