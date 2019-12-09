Galatasaray'dan son dakika açıklaması! İşte Paris maçı 11'i - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan son dakika açıklaması! İşte Paris maçı 11'i

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına bu maçtan mutlak 3 puan çıkartması gereken Aslan, üç şok haberle sarsıldı. Galatasaray'da üç yıldız Paris Saint Germain karşısında forma giyemeyecek. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Fatih Terim'in muhtemel PSG maçı 11'i...
9 Aralık 2019 Pazartesi 09:49 Güncelleme: 09.12.2019 14:24
Galatasaray'dan son dakika açıklaması! İşte Paris maçı 11'i

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken, oynanan futbol taraftarları yine mutlu etmedi.

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Galatasaray'dan son dakika açıklaması! İşte Paris maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar galibiyet golünü penaltıdan Belhanda ile bulurken, maçın adamı Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'dan son dakika açıklaması! İşte Paris maçı 11'i

Uruguaylı yıldız maçın son anlarında yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'a hayati bir 3 puan kazandırdı...

Galatasaray'dan son dakika açıklaması! İşte Paris maçı 11'i

GÖZLER PARİS'E ÇEVRİLDİ!

Bu galibiyetle ligde nispeten rahat bir nefes alan Galatasaray, gözünü Devler Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevirdi.

Galatasaray'dan son dakika açıklaması! İşte Paris maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu altıncı maçına PSG karşısında çıkacak olan Galatasaray, bu arenada ilk galibiyetini almak istiyor.

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