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Galatasaray'dan son dakika açıklaması! İşte Paris maçı 11'i
Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına bu maçtan mutlak 3 puan çıkartması gereken Aslan, üç şok haberle sarsıldı. Galatasaray'da üç yıldız Paris Saint Germain karşısında forma giyemeyecek. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Fatih Terim'in muhtemel PSG maçı 11'i...
9 Aralık 2019 Pazartesi 09:49
Güncelleme: 09.12.2019 14:24
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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken, oynanan futbol taraftarları yine mutlu etmedi.
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Sarı-kırmızılılar galibiyet golünü penaltıdan Belhanda ile bulurken, maçın adamı Fernando Muslera oldu.
Uruguaylı yıldız maçın son anlarında yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'a hayati bir 3 puan kazandırdı...
GÖZLER PARİS'E ÇEVRİLDİ!
Bu galibiyetle ligde nispeten rahat bir nefes alan Galatasaray, gözünü Devler Ligi'nde oynanacak ParisSaintGermain maçına çevirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu altıncı maçına PSG karşısında çıkacak olan Galatasaray, bu arenada ilk galibiyetini almak istiyor.