Galatasaray'dan sağa lejyoner! İşte yapılacak teklif - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Galatasaray'dan sağa lejyoner! İşte yapılacak teklif

Galatasaray'da sağ bek bombası patlıyor. Sarı-kırmızılılar Mariano'nun sezon sonu ülkesine dönecek olmasından dolayı arayışlarına hız vermişti. Buna göre sağ bek mevkisi için lejyoner bir ismi gündemine alan sarı-kırmızılı kurmaylar teklifini de hazırladı.
7 Mayıs 2020 Perşembe 06:47 Güncelleme: 07.05.2020 06:47
Galatasaray'dan sağa lejyoner! İşte yapılacak teklif

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını bitirmek isteyen Galatasaray yerli operasyonunu yurt dışına taşıyor.

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Galatasaray'dan sağa lejyoner! İşte yapılacak teklif

Mariano'yla sezon sonu yollarını ayıracak olan Galatatasaray'da Şener Özbayraklı performansıyla sınıfı geçemedi.

Galatasaray'dan sağa lejyoner! İşte yapılacak teklif

Yaz transfer sezonunda sağ bek mevkisine öncelik veren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'dan sağa lejyoner! İşte yapılacak teklif

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Rapid Wien'den İtalyan ekibi Sassuolo'ya 5 milyon euro'ya transfer olan Mert Müldür'e kancayı taktı.

Galatasaray'dan sağa lejyoner! İşte yapılacak teklif

Galatasaray yönetiminin Mert Müldür için İtalyan ekibine sunacağı teklifi de hazırladığı ifade edildi.

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