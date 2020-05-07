Galatasaray'dan sağa lejyoner! İşte yapılacak teklif
Galatasaray'da sağ bek bombası patlıyor. Sarı-kırmızılılar Mariano'nun sezon sonu ülkesine dönecek olmasından dolayı arayışlarına hız vermişti. Buna göre sağ bek mevkisi için lejyoner bir ismi gündemine alan sarı-kırmızılı kurmaylar teklifini de hazırladı.
7 Mayıs 2020 Perşembe 06:47
Güncelleme: 07.05.2020 06:47
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını bitirmek isteyen Galatasaray yerli operasyonunu yurt dışına taşıyor.
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Mariano'yla sezon sonu yollarını ayıracak olan Galatatasaray'da Şener Özbayraklı performansıyla sınıfı geçemedi.
Yaz transfer sezonunda sağ bek mevkisine öncelik veren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında Rapid Wien'den İtalyan ekibi Sassuolo'ya 5 milyon euro'ya transfer olan Mert Müldür'e kancayı taktı.
Galatasaray yönetiminin Mert Müldür için İtalyan ekibine sunacağı teklifi de hazırladığı ifade edildi.