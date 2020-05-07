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Galatasaray'dan sağa lejyoner! İşte yapılacak teklif

Galatasaray'da sağ bek bombası patlıyor. Sarı-kırmızılılar Mariano'nun sezon sonu ülkesine dönecek olmasından dolayı arayışlarına hız vermişti. Buna göre sağ bek mevkisi için lejyoner bir ismi gündemine alan sarı-kırmızılı kurmaylar teklifini de hazırladı.

7 Mayıs 2020 Perşembe 06:47 Güncelleme: 07.05.2020 06:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





