Galatasaray'dan Rizespor'a ambargo! - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Galatasaray'dan Rizespor'a ambargo!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dün gece Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen bir şölenle kupasını kaldırdı. Ligin 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşması şüphesiz ligin unutulmayacak mücadelelerinden birine sahne oldu. Galatasaray şampiyonluk yolunda çok değerli bir 3 puan aldı fakat maçın yankıları çok uzun sürdü. Karşılaşma sonrası Rizespor başkanı Hasan Kartal'ın yaptığı açıklamar ve TFF'ye yaptığı iptal başvurusu taraflar arasında gerginliğe sebep oldu...
26 Mayıs 2019 Pazar 17:01 Güncelleme: 26.05.2019 17:01
Galatasaray'dan Rizespor'a ambargo!

Spor Toto Süper Lig bugün (26.05.2019) oynanacak olan Fenerbahçe-Antalyaspor, Kayserispor-BB Erzurumspor, Göztepe-Ankaragücü ve Yeni Malatya-Bursaspor maçlarının ardından sona eriyor.

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Galatasaray'dan Rizespor'a ambargo!

Lig yarışını 33. hafta sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray kazandı.

Galatasaray'dan Rizespor'a ambargo!

Sarı-kırmızılı ekip 69. puanla ipi göğüsleyerek 22. kez müzesine şampiyonluk kupasını götürdü.

Galatasaray'dan Rizespor'a ambargo!

Zorlu lig maratonunu lider bitiren Galatasaray bu yarışta bir çok zorlukla baş etti. Bitime 2 hafta kala oynanan Rizespor maçı da şüphesiz bunlardan biriydi.

Galatasaray'dan Rizespor'a ambargo!

32. haftada Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a konuk olduğu mücadele uzun süre akıllarda kalacak türden. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan şampiyonluk için hayati öneme sahip 3 puanı aldı ancak maç içinde yaşananlar skorun da önünde geçti.

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