Galatasaray'dan Rizespor'a ambargo!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dün gece Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen bir şölenle kupasını kaldırdı. Ligin 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşması şüphesiz ligin unutulmayacak mücadelelerinden birine sahne oldu. Galatasaray şampiyonluk yolunda çok değerli bir 3 puan aldı fakat maçın yankıları çok uzun sürdü. Karşılaşma sonrası Rizespor başkanı Hasan Kartal'ın yaptığı açıklamar ve TFF'ye yaptığı iptal başvurusu taraflar arasında gerginliğe sebep oldu...

26 Mayıs 2019 Pazar 17:01 Güncelleme: 26.05.2019 17:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





