Galatasaraydan Pontus Wernbloom bombası

Öte yandan Milan'ın hocası Gattuso, Galatasaray'ın transfer etmek istediği talebesi Andre Silva için "O çok önemli bir futbolcu. Geçen sezon zorluklar yaşasa da genç ve gelişebilir. Çok çalışıyor, böyle giderse kendisi için iyi olacak" açıklamasını yaptı.

SABAH