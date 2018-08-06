Galatasaraydan Pontus Wernbloom bombası - Galeri - Fotomaç
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    Galatasaray'dan Pontus Wernbloom bombası

    6 Ağustos 2018 Pazartesi, 02:46:46 Güncelleme: 02:47:22
    Galatasaray'dan Pontus Wernbloom bombası
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    • 6
    Galatasaraydan Pontus Wernbloom bombası

    Tolga Ciğerci ile yollarını ayırıp, orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Pontus Wernbloom oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'dan Pontus Wernbloom bombası
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    • 6
    Galatasaraydan Pontus Wernbloom bombası

    7 sezon boyunca formasını giydiği CSKA Moskova ile sözleşme yenilemeyen ve iki hafta önce Türkiye'de tatil yaptığı ortaya çıkan İsveçli 8 numara, menajerler aracılığı ile sarıkırmızılılara önerildi.

    Galatasaray'dan Pontus Wernbloom bombası
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    • 6
    Galatasaraydan Pontus Wernbloom bombası

    G.Saray adına futbolcu izleyen Elmander de tecrübeli futbolcu için olumlu rapor verdi. Wernbloom ile Lazio ve PAOK da ilgileniyordu. Hatta tecrübeli oyuncu PAOK'un davetiyle Yunanistan'a gitti.

    Galatasaray'dan Pontus Wernbloom bombası
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    Galatasaraydan Pontus Wernbloom bombası

    Ancak İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan eşi, imza atmasını engelledi. Önceliği Ndiaye olan sarı-kırmızılılar, bonservisine bedel ödemeyeceği için Wernbloom'u da gündemine aldı.

    Galatasaray'dan Pontus Wernbloom bombası
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    Galatasaraydan Pontus Wernbloom bombası

    Öte yandan Milan'ın hocası Gattuso, Galatasaray'ın transfer etmek istediği talebesi Andre Silva için "O çok önemli bir futbolcu. Geçen sezon zorluklar yaşasa da genç ve gelişebilir. Çok çalışıyor, böyle giderse kendisi için iyi olacak" açıklamasını yaptı.

    SABAH

    Galatasaray'dan Pontus Wernbloom bombası
    • 6
    • 6
    Galatasaraydan Pontus Wernbloom bombası
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