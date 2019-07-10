Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fernando'yu 4.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satışı konusunda anlaşmaya vardı. Cimbom'da bu ayrılıktan sonra gözler orta saha transferine çevrilmişti. Sarı-kırmızılı kurmaylar 2 orta saha ile o boşluğu doldurmayı hedefliyor. İşte transferin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:54
Güncelleme: 10.07.2019 19:53
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık gerçekleşti.
Takımın orta sahadaki omurgası Fernando, Sevilla ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray, bu ayrılıktan sonra rotasını orta saha transferine çevirdi.
Aslan, orta saha mevkisindeki boşluğu 2 futbolcu ile doldurmayı planlıyor.