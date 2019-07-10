Galatasaray'dan orta sahaya 2 takviye birden! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan orta sahaya 2 takviye birden!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fernando'yu 4.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satışı konusunda anlaşmaya vardı. Cimbom'da bu ayrılıktan sonra gözler orta saha transferine çevrilmişti. Sarı-kırmızılı kurmaylar 2 orta saha ile o boşluğu doldurmayı hedefliyor. İşte transferin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:54 Güncelleme: 10.07.2019 19:53
Galatasaray'dan orta sahaya 2 takviye birden!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan orta sahaya 2 takviye birden!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık gerçekleşti.

Galatasaray'dan orta sahaya 2 takviye birden!

Takımın orta sahadaki omurgası Fernando, Sevilla ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'dan orta sahaya 2 takviye birden!

Galatasaray, bu ayrılıktan sonra rotasını orta saha transferine çevirdi.

Galatasaray'dan orta sahaya 2 takviye birden!

Aslan, orta saha mevkisindeki boşluğu 2 futbolcu ile doldurmayı planlıyor.

İşte transferin detayları...

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