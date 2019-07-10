Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fernando'yu 4.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satışı konusunda anlaşmaya vardı. Cimbom'da bu ayrılıktan sonra gözler orta saha transferine çevrilmişti. Sarı-kırmızılı kurmaylar 2 orta saha ile o boşluğu doldurmayı hedefliyor. İşte transferin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...