Galatasaraydan John Guidetti hamlesi! - Fotomaç
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Galatasaray'dan John Guidetti hamlesi!
Forvet arayışları bitmek bilmeyen Galatasaray'ın Alaves'te forma giyen John Guidetti ile ilgilendiği öne sürüldü. Aslan, 26 yaşındaki santrforu tapusuyla almak istiyor.
27 Ocak 2019 Pazar, 08:37:02
Güncelleme: 08:38:41
Transfer döneminin bitmesine 4 gün kalmasına rağmen herhangi bir golcüye imza attıramayan Galatasaray için yeni bir isim gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray adına kuzey ülkelerinde scoutluk yapan eski golcü Elmander'in daha önce önerdiği John Guidetti'nin yine daha listeye girdiği iddia edildi.
İspanyol ekibi Alaves'te top koşturan 26 yaşındaki santrforun tapusuyla alınmak istediği kaydedildi.
Bu sezon Alaves'te 14 maçta sadece 1 asist yapan Guidetti için Elmander, "Kaliteli biri" demişti.
BOLUSPOR MAÇINA YETİŞİYOR
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, önceki gün takımla İzmir'e gelmemiş, İstanbul'da transfer görüşmeleri yapmıştı.