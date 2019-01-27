Galatasaraydan John Guidetti hamlesi! - Fotomaç
27 Ocak 2019, Pazar
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Galatasaray'dan John Guidetti hamlesi!

Forvet arayışları bitmek bilmeyen Galatasaray'ın Alaves'te forma giyen John Guidetti ile ilgilendiği öne sürüldü. Aslan, 26 yaşındaki santrforu tapusuyla almak istiyor.
27 Ocak 2019 Pazar, 08:37:02 Güncelleme: 08:38:41
Galatasaraydan John Guidetti hamlesi!

Transfer döneminin bitmesine 4 gün kalmasına rağmen herhangi bir golcüye imza attıramayan Galatasaray için yeni bir isim gündeme geldi.

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Galatasaraydan John Guidetti hamlesi!

Galatasaray adına kuzey ülkelerinde scoutluk yapan eski golcü Elmander'in daha önce önerdiği John Guidetti'nin yine daha listeye girdiği iddia edildi.

Galatasaraydan John Guidetti hamlesi!

İspanyol ekibi Alaves'te top koşturan 26 yaşındaki santrforun tapusuyla alınmak istediği kaydedildi.

Galatasaraydan John Guidetti hamlesi!

Bu sezon Alaves'te 14 maçta sadece 1 asist yapan Guidetti için Elmander, "Kaliteli biri" demişti.

Galatasaraydan John Guidetti hamlesi!

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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, önceki gün takımla İzmir'e gelmemiş, İstanbul'da transfer görüşmeleri yapmıştı.

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