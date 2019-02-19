Galatasaray'dan flaş Selçuk İnan kararı! - Fotomaç
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Galatasaray'dan flaş Selçuk İnan kararı!
Galatasaray yönetimi Selçuk İnan konusunda nihai kararını verdi. Sezon başında takımdan gönderilmesi gündemde olan kaptanın geleceği belli oldu.
19 Şubat 2019 Salı 09:53
Güncelleme: 19.02.2019 10:09
Galatasaray'da takım kaptanı Selçuk İnan'ın form grafiğindeki müthiş yükseliş hem teknik heyeti hem yönetimi fazlasıyla mutlu etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
1.5 aydır İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile yaptığı özel çalışmalar sonucu kondisyonunu güçlendiren tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçının en çalışkan oyuncusuydu.
90 dakika oynadığı karşılaşmada 11.04 kilometre ile sahanın en çok koşan ismi olan 34 yaşındaki Selçuk İnan, 121 kez topla buluşurken, 109 pasının 99'unda isabet sağlamayı başardı.
Selçuk'un bu maçtaki bir başka dikkat çeken yönü, 14 yabancının yer aldığı takımda kaptanlık ve liderlik görevini kusursuz yapmasıydı.
YILLIK 5-6 MiLYON TL
Olumlu yöndeki bu değişimin ardından kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesinin 1 yıllığına daha uzatılması gündeme geldi.