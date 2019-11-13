Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Galatasaray ve Club Brugge'de Diagne krizi bitmek bilmiyor... Sarı-kırmızılıların Falcao transferinin ardından Belçika ekibine kiralık olarak gönderilen Diagne, takımı karıştırdı. Paris Saint Germain maçında takım kaptanı ile penaltı krizi yaşayan Diagne, maçın ardından soyunma odasında ise kavga etmişti. Teknik direktörü tarafından kadro dışı bırakılan Senegalli, Galatasaray'a geri gönderilmek istenmişti. Sarı-kırmızılılardan bu isteğe flaş bir yanıt geldi...
13 Kasım 2019 Çarşamba 17:26
Güncelleme: 13.11.2019 17:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Belçika'da Mbaye Diagne krizi tırmanıyor. Teknik Direktör Clement'in PSG maçında penaltı kaçıran ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlardan dolayı kadro dışı bıraktığı Senegalli futbolcuya tepkiler sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndePSG deplasmanında 1-0 mağlup olan ClubBrugge'deMbayeDiagne penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Takımın penaltısı olmamasına rağmen topun başına geçen Diagne'nin penaltıyı kaçırması olay oldu.
Maç sonrası soyunma odasında Diagne ile takım arkadaşları arasında başlayan tartışmanın bir anda alvelendiği ve yardımcı antrenöre yumruk isabet ettiği belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ClubBrugge Teknik Direktörü Clement, yaşanan olayı doğrulayarak şunları söyledi;
"Bir oyuncu aptalca bir hata yapar ve sonuca büyük olasılıkla etki eder. Bu duruma soyunma odasında çok kızdım ama saatler süren bir tartışma olmadı.