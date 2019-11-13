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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Galatasaray ve Club Brugge'de Diagne krizi bitmek bilmiyor... Sarı-kırmızılıların Falcao transferinin ardından Belçika ekibine kiralık olarak gönderilen Diagne, takımı karıştırdı. Paris Saint Germain maçında takım kaptanı ile penaltı krizi yaşayan Diagne, maçın ardından soyunma odasında ise kavga etmişti. Teknik direktörü tarafından kadro dışı bırakılan Senegalli, Galatasaray'a geri gönderilmek istenmişti. Sarı-kırmızılılardan bu isteğe flaş bir yanıt geldi...
13 Kasım 2019 Çarşamba 17:26 Güncelleme: 13.11.2019 17:34
Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Belçika'da Mbaye Diagne krizi tırmanıyor. Teknik Direktör Clement'in PSG maçında penaltı kaçıran ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlardan dolayı kadro dışı bıraktığı Senegalli futbolcuya tepkiler sürüyor.

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanında 1-0 mağlup olan Club Brugge'de Mbaye Diagne penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Takımın penaltısı olmamasına rağmen topun başına geçen Diagne'nin penaltıyı kaçırması olay oldu.

Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Maç sonrası soyunma odasında Diagne ile takım arkadaşları arasında başlayan tartışmanın bir anda alvelendiği ve yardımcı antrenöre yumruk isabet ettiği belirtildi.

Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Club Brugge Teknik Direktörü Clement, yaşanan olayı doğrulayarak şunları söyledi;

Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

"Bir oyuncu aptalca bir hata yapar ve sonuca büyük olasılıkla etki eder. Bu duruma soyunma odasında çok kızdım ama saatler süren bir tartışma olmadı.

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