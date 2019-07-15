Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Transfere hızlı bir giriş yapan ancak daha sonra sessizliğe bürünen Galatasaray'da gözler Diagne transferine çevrilmişti. Golcü futbolcuyu satarak transfere kaynak ayırmak isteyen Galatasaray, Senegalliye beklenen tekliflerin gelmemesi üzerine flaş bir karar aldı...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





