Galatasaray'dan flaş Diagne kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Transfere hızlı bir giriş yapan ancak daha sonra sessizliğe bürünen Galatasaray'da gözler Diagne transferine çevrilmişti. Golcü futbolcuyu satarak transfere kaynak ayırmak isteyen Galatasaray, Senegalliye beklenen tekliflerin gelmemesi üzerine flaş bir karar aldı...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49
Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları Diagne'ye bağlı durumda...

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Sarı-Kırmızılılar sezon öncesi Şener, Babel, Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük'ü neredeyse bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Galatasaray, Emre Mor'u da aynı şekilde bir bedel ödemeden kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Galatasaray, Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde Luyindama'nın bonservisinin alınması ile oluşan eksi bakiyeyi Fernando'yu satarak temizledi.

Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Galatasaray, yeni transferlere kaynak yaratması için satılması planlanan Diagne için indirime gitti.

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