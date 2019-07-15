Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Transfere hızlı bir giriş yapan ancak daha sonra sessizliğe bürünen Galatasaray'da gözler Diagne transferine çevrilmişti. Golcü futbolcuyu satarak transfere kaynak ayırmak isteyen Galatasaray, Senegalliye beklenen tekliflerin gelmemesi üzerine flaş bir karar aldı...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49
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Galatasaray'da transfer çalışmaları Diagne'ye bağlı durumda...
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Sarı-Kırmızılılar sezon öncesi Şener, Babel, Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük'ü neredeyse bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.
Galatasaray, Emre Mor'u da aynı şekilde bir bedel ödemeden kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde Luyindama'nın bonservisinin alınması ile oluşan eksi bakiyeyi Fernando'yu satarak temizledi.
Galatasaray, yeni transferlere kaynak yaratması için satılması planlanan Diagne için indirime gitti.