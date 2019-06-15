Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Ben Arfa'dan sonra...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan transfer savaşı son hızla devam ediyor. Aslan, sarı-lacivertli kulübe ikinci transfer çalımını atmak üzere. İlk olarak Fenerbahçe'nin ilgilendiği Hatem Ben Arfa ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, son olarak Kanarya'nın uzun süredir listesinin bir numarası olan yıldız ismi gündemine aldı.