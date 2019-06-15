HaberlerGaleriGalatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Ben Arfa'dan sonra...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Ben Arfa'dan sonra...
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan transfer savaşı son hızla devam ediyor. Aslan, sarı-lacivertli kulübe ikinci transfer çalımını atmak üzere. İlk olarak Fenerbahçe'nin ilgilendiği Hatem Ben Arfa ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, son olarak Kanarya'nın uzun süredir listesinin bir numarası olan yıldız ismi gündemine aldı.
15 Haziran 2019 Cumartesi 12:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sarı-Kırmızılılar transferde düğmeye bastı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, transfer hamleleri yapmak için Younes Belhanda ve Diagne'ye gelen tekliflerin resmileşmesini bekliyor.
Belhanda ve Diagne'nin satıştan yüksek bir rakam bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği iki yıldızı listesine aldı.
Aslan'ın listesindeki ilk isim Hatem Ben Arfa...
Şu anda kulüpsüz durumda bulunan Fransız oyuncuyla yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti.