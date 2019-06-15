Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Ben Arfa'dan sonra... - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Ben Arfa'dan sonra...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Ben Arfa'dan sonra...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan transfer savaşı son hızla devam ediyor. Aslan, sarı-lacivertli kulübe ikinci transfer çalımını atmak üzere. İlk olarak Fenerbahçe'nin ilgilendiği Hatem Ben Arfa ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, son olarak Kanarya'nın uzun süredir listesinin bir numarası olan yıldız ismi gündemine aldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:44
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Ben Arfa'dan sonra...

Sarı-Kırmızılılar transferde düğmeye bastı...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Ben Arfa'dan sonra...

Galatasaray, transfer hamleleri yapmak için Younes Belhanda ve Diagne'ye gelen tekliflerin resmileşmesini bekliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Ben Arfa'dan sonra...

Belhanda ve Diagne'nin satıştan yüksek bir rakam bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği iki yıldızı listesine aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Ben Arfa'dan sonra...

Aslan'ın listesindeki ilk isim Hatem Ben Arfa...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Ben Arfa'dan sonra...

Şu anda kulüpsüz durumda bulunan Fransız oyuncuyla yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti.

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