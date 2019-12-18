Galatasaray Fenerbahçe'yi masada nakavt etti! İşte operasyonun ayrıntıları...
Son olarak Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u gol yağmuruna tutan Galatasaray'da yüzler gülmeye başladı... Sarı-kırmızılılar, bu başarısını Süper Lig'de de sürdürerek çıkış yakalamayı hedeflerken, bir yandan da İmparator Fatih Terim yönetiminde gündeme bomba gibi düşecek o transferi camiaya hediye etmenin planlarını yapıyor... Galatasaray taraftarını havalara uçuracak bu operasyonun ayrıntılarını Fransız basını resmen duyurdu! İşte Ara transfer döneminde Galatasaray'a 23. şampiyonluğu getirecek o yıldız ve detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER )
18 Aralık 2019 Çarşamba 10:44
Güncelleme: 18.12.2019 11:07
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Galatasaray, transferde vitesi 5'e taktı!...
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Sezon başında Falcao, Lemina, Nzonzi, Seri gibi süper yıldızları kadrosuna katan cimbom, istediği verimi alamamıştı...
Terim'in ilk 11'inde kesik yiyen ilk isim Seri'ydi. Fildişili yıldız, Fatih Terim'in gözüne batan ilk isim olmuş, formayı Ryan Donk ile paylaşmıştı.
Gelişmelerin ardından Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Andone, talihsiz bir sakatlık yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı...
Falcao'nun yaklaşık 70 gün süren sakatlığı ise Aslan'ın yarasına tuz biber olmuştu...