Galatasaray Fenerbahçe'yi masada nakavt etti! İşte operasyonun ayrıntıları...

Son olarak Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u gol yağmuruna tutan Galatasaray'da yüzler gülmeye başladı... Sarı-kırmızılılar, bu başarısını Süper Lig'de de sürdürerek çıkış yakalamayı hedeflerken, bir yandan da İmparator Fatih Terim yönetiminde gündeme bomba gibi düşecek o transferi camiaya hediye etmenin planlarını yapıyor... Galatasaray taraftarını havalara uçuracak bu operasyonun ayrıntılarını Fransız basını resmen duyurdu! İşte Ara transfer döneminde Galatasaray'a 23. şampiyonluğu getirecek o yıldız ve detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER )

18 Aralık 2019 Çarşamba 10:44 Güncelleme: 18.12.2019 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





