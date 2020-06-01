Galatasaray'dan dev harekat... Beş yıldız Aslan oluyor!
Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...
1 Haziran 2020 Pazartesi 06:46
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki yabancı oyuncusu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kulüplerde yeni yabancı kuralına uyum sağlamak için şimdiden çalışmalara başladı.
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Anadolu kulüplerinin yanı sıra Süper Lig'in 4 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da transferde artık yerli futbolculara yönelecek.
Yabancı kontenjanı dolu olduğu için Luyindama ve Nagatomo'ya sezonun ikinci yarısında lisans çıkartamayan Galatasaray da kadrosuna birçok yerli oyuncu takviyesi yapacak.
Sarı- kırmızılı ekip, önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak düşecek olan yabancı kontenjanına en hazır kulüp olmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı kulüp şu ana kadar dört oyuncuyla anlaşma sağlarken, bu isimlerin hepsinin Türk olması ve sezon sonunda serbest kalacak olmaları dikkat çekiyor.
İşte Cimbom'un anlaştığı ve bonservis bedeli ödemeyeceği o isimler: