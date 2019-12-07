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Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mariano'dan transfer sözleri!
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Mariano karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Takımdan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı futbolcu maç sonunda transferiyle ilgili net konuştu. İşte o açıklamalar...
7 Aralık 2019 Cumartesi 23:58
Güncelleme: 08.12.2019 02:28
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Galatasaray, Alanyaspor'u Belhanda'nın tek golüyle geçti.
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Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ligde 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı.
Özellikle Muslera'nın performansı öne çıkarken, Uruguaylı kaleci galibiyetin mimarı oldu.
İkinci yarıda baskısını arttıran Alanyaspor'a geçit vermeyen FernandoMuslera mücadelenin 1-0 bitmesinde önemli bir rol sahibi oldu.
Puanını 23'e yükselten Galatasaray, lider Sivasspor ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu.