Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak operasyon! Süper yetenekler...

Süper Lig'de ara transfer sezonu öncesinde flaş isimer ardı ardına Galatasaray'a yazılıyor... Ocak ayında kan değişimine gitmeyi planlayan Cimbom, Avrupa'nın genç yeteneklerine kancayı atıyor.... Teknik Direktör Fatih Terim, sezon başında kadroya dahil edilen starlar yerine başarıya aç ve kendini Avrupa devlerine kanıtlamak isteyen isimlere yönelmiş durumda... Bu kez transfer haberi Hollanda'dan geldi... İşte o haber! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

26 Aralık 2019 Perşembe 16:21 Güncelleme: 26.12.2019 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





