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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak operasyon! Süper yetenekler...
Süper Lig'de ara transfer sezonu öncesinde flaş isimer ardı ardına Galatasaray'a yazılıyor... Ocak ayında kan değişimine gitmeyi planlayan Cimbom, Avrupa'nın genç yeteneklerine kancayı atıyor.... Teknik Direktör Fatih Terim, sezon başında kadroya dahil edilen starlar yerine başarıya aç ve kendini Avrupa devlerine kanıtlamak isteyen isimlere yönelmiş durumda... Bu kez transfer haberi Hollanda'dan geldi... İşte o haber! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
26 Aralık 2019 Perşembe 16:21
Güncelleme: 26.12.2019 16:42
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Galatasaray, ara transferde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor...
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Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı...
Sarı-kırmızılıların son olarak Göztepe'ye mağlup olduğu karşılaşma sonrasında operasyon için resmen düğmeye basıldı...
Bir yandan elindeki bal yapmayan starlardan kurtulmaya çalışan Galatasaray, bir yandan Avrupa'nın süper yeteneklerini takip ediyor...
Bu bağlamda sarı-kırmızılılar, özellikle Fransa ve Hollanda'da adeta koloni kurdu!