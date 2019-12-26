Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak operasyon! Süper yetenekler... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak operasyon! Süper yetenekler...

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak operasyon! Süper yetenekler...

Süper Lig'de ara transfer sezonu öncesinde flaş isimer ardı ardına Galatasaray'a yazılıyor... Ocak ayında kan değişimine gitmeyi planlayan Cimbom, Avrupa'nın genç yeteneklerine kancayı atıyor.... Teknik Direktör Fatih Terim, sezon başında kadroya dahil edilen starlar yerine başarıya aç ve kendini Avrupa devlerine kanıtlamak isteyen isimlere yönelmiş durumda... Bu kez transfer haberi Hollanda'dan geldi... İşte o haber! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
26 Aralık 2019 Perşembe 16:21 Güncelleme: 26.12.2019 16:42
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! Süper yetenekler....

Galatasaray, ara transferde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor...

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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! Süper yetenekler....

Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı...

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! Süper yetenekler....

Sarı-kırmızılıların son olarak Göztepe'ye mağlup olduğu karşılaşma sonrasında operasyon için resmen düğmeye basıldı...

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! Süper yetenekler....

Bir yandan elindeki bal yapmayan starlardan kurtulmaya çalışan Galatasaray, bir yandan Avrupa'nın süper yeteneklerini takip ediyor...

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! Süper yetenekler....

Bu bağlamda sarı-kırmızılılar, özellikle Fransa ve Hollanda'da adeta koloni kurdu!

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