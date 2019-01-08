Galatasaraydan Adrien Silva sürprizi - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'dan Adrien Silva sürprizi

Sarı-Kırmızılılar, Leicester'da forma giymekte çok zorlanan Silva için harekete geçti. İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapıldı...

8 Ocak 2019 Salı, 01:35:33 Güncelleme: 07:53:34
Galatasaraydan Adrien Silva sürprizi

Ara transfer döneminderakiplerinin aksine henüz resmi bir adım atamayan Galatasaray'ın gündemine bir isim daha girdi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraydan Adrien Silva sürprizi

Teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, orta sahaya da takviye yapmayı düşündüklerini söylemişti. Bu ismin kim olduğu ortaya çıktı.

Galatasaraydan Adrien Silva sürprizi

Fener'in de gündeminde

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Adrien Silva ile ilgileniyor. Portekizli futbolcunun ismi bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu

Galatasaraydan Adrien Silva sürprizi

Takımdan ayrılmak istiyor

Bu sezon Leicester formasıyla sadece Premier Lig ve İngiltere Kupası'nda 5 maçta görev yapabilen Silva'nın ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Galatasaray, Portekizli yıldızı kiralamak istiyor

Galatasaraydan Adrien Silva sürprizi

Menajeriyle temasa geçildi

Yönetimin İngiliz kulübüne resmi teklifi yaptığı, 29 yaşındaki Adrien Silva'nın menajeriyle de temasa geçildiği öğrenildi. Portekiz Milli Takımı'nda 26 kez oynayan tecrübeli futbolcu 1 gol attı.

Galatasaraydan Adrien Silva sürprizi
Galatasaraydan Adrien Silva sürprizi
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN