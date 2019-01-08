Galatasaraydan Adrien Silva sürprizi - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Adrien Silva sürprizi
Sarı-Kırmızılılar, Leicester'da forma giymekte çok zorlanan Silva için harekete geçti. İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapıldı...
8 Ocak 2019 Salı, 01:35:33
Güncelleme: 07:53:34
Ara transfer döneminderakiplerinin aksine henüz resmi bir adım atamayan Galatasaray'ın gündemine bir isim daha girdi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, orta sahaya da takviye yapmayı düşündüklerini söylemişti. Bu ismin kim olduğu ortaya çıktı.
Fener'in de gündeminde
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Adrien Silva ile ilgileniyor. Portekizli futbolcunun ismi bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu
Takımdan ayrılmak istiyor
Bu sezon Leicester formasıyla sadece Premier Lig ve İngiltere Kupası'nda 5 maçta görev yapabilen Silva'nın ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Galatasaray, Portekizli yıldızı kiralamak istiyor
Menajeriyle temasa geçildi
Yönetimin İngiliz kulübüne resmi teklifi yaptığı, 29 yaşındaki Adrien Silva'nın menajeriyle de temasa geçildiği öğrenildi. Portekiz Milli Takımı'nda 26 kez oynayan tecrübeli futbolcu 1 gol attı.