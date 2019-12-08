Galatasaray'dan Adem Büyük ve Ryan Babel açıklaması!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılar'dan dün oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Adem Büyük, Ryan Babel ve Feghouli hakkında da açıklama geldi. İşte Galatasaray'ın idman raporu!
8 Aralık 2019 Pazar 13:43
Güncelleme: 08.12.2019 13:43
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Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki lig karşılaşmasında forma giyen oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
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Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.
Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı'mız ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Alanyaspor ile dün akşam oynanan maçta sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen ve ilk tedavisine başlanan Adem Büyük'ün sağlık durumu hakkındaki detaylı açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak.