Galatasaray'dan Adem Büyük ve Ryan Babel açıklaması!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılar'dan dün oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Adem Büyük, Ryan Babel ve Feghouli hakkında da açıklama geldi. İşte Galatasaray'ın idman raporu!