Galatasaray'dan 6 isme; "Kendinize takım bulun"

DONK KALIYOR

Sözleşmesi sona erecek Ryan Donk'un takımda kalması için rapor veren Terim, kiralık oyuncular Nagatomo ve Denayer konusunda da vakit kaybetmeden harekete geçilmesini istiyor. Sözleşmesi biten oyuncular arasında Ryan Donk da bulunuyor. Ancak Hollandalı oyuncunun durumu bu isimlere göre çok daha farklı. Bu sezon Fatih Terim'in gelişi ile birlikte Ndiaye'nin de yokluğunda şansını iyi kullanan oyuncu sözleşme garantisi de aldı. 32 yaşındaki oyuncunun yanı sıra kontratı bitse de Nagatomo ve Denayer'in kiralanma umudu nedeniyle teknik ekip, maaş bütçesinden bu isimler düşse de planlarında bu oyuncuları da dahil ediyor.