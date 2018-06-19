Galatasaray'dan 6 isme; "Kendinize takım bulun"
6 OYUNCU DA GİDİYOR
Donk ile yeni mukavele imzalamaya hazırlanan, Nagatomo ve Denayer'i de takımda tutmak isteyen Galatasaray, mukavelesi biten diğer 6 oyuncuyla ise yeni sözleşme yapmayacak. Bu oyuncuların ayrılmasının ardından G.Saray'ın maaş bütçesi de rahatladı. 7 oyuncunun toplam maliyeti güncel kurla 5 milyon 287 bin euro olurken bu isimlerin kontratlarının bitmesinin ardından sarı-kırmızılılar da buna göre transferde yeni hedeflere yönelecek. 7 oyuncu neredeyse G.Saray'da hiç forma giyemezken sadece Yasin Öztekin zaman zaman şans bulabiliyordu.
DONK KALIYOR
Sözleşmesi sona erecek Ryan Donk'un takımda kalması için rapor veren Terim, kiralık oyuncular Nagatomo ve Denayer konusunda da vakit kaybetmeden harekete geçilmesini istiyor. Sözleşmesi biten oyuncular arasında Ryan Donk da bulunuyor. Ancak Hollandalı oyuncunun durumu bu isimlere göre çok daha farklı. Bu sezon Fatih Terim'in gelişi ile birlikte Ndiaye'nin de yokluğunda şansını iyi kullanan oyuncu sözleşme garantisi de aldı. 32 yaşındaki oyuncunun yanı sıra kontratı bitse de Nagatomo ve Denayer'in kiralanma umudu nedeniyle teknik ekip, maaş bütçesinden bu isimler düşse de planlarında bu oyuncuları da dahil ediyor.
YOLCULAR BELLİ
Hakan Balta, Yasin Öztekin, Koray Günter, Latovlevici, Carrasso ve Eray İşcan'ın yıllık maaşlarının toplamı 4 milyon 960 bin Euro yani 27 milyon liraya denk geliyor. maaş bütçesinde sağlanacak bu tasarruf ile yeni transferlerin önü açılacak. İşte o yolcular ve sonu merak edilen isimler...
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