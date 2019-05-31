Galatasaray'dan 4 transfer bombası!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor. Fatih Terim'in transfer raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. 4 oyuncu ile ilgili temaslara başlayacak olan Aslan'da Devler Ligi'nde başarı sağlayacak bir kadro için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşte Galatasaray'ın dev transfer harekatının detayları...

31 Mayıs 2019 Cuma 07:41 Güncelleme: 31.05.2019 08:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





