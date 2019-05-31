Galatasaray'dan 4 transfer bombası!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor. Fatih Terim'in transfer raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. 4 oyuncu ile ilgili temaslara başlayacak olan Aslan'da Devler Ligi'nde başarı sağlayacak bir kadro için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşte Galatasaray'ın dev transfer harekatının detayları...
31 Mayıs 2019 Cuma 07:41
Güncelleme: 31.05.2019 08:06
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Galatasaray'da bir taraftan çifte kupalı şampiyonluk kutlamaları sürerken diğer taraftan da transfer çalışmaları dört koldan sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezonda iyi bir 10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılar Belhanda gibi Kuzey Afrikalı olan ve Fransa'da başarılı işlere imza atan çok yönlü hücum oyuncusu Naim Sliti'yi gündemine aldı.
Fransa liginde Dijon formasıyla 40 maçta 8 gol atıp, 10 asist yapan Tunuslu 10 numaranın bu başarılı performansına rağmen kulübü, 2. Lig'e düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
PAZAR AKŞAMI BELLi OLACAK Dijon play-out'ta Lens'e geçilirse Ligue 1'e veda edecek ve 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Naim Sliti'yi kadrosunda tutma ihtimali zayıflayacak.
2 Mayıs Pazar günü oynanacak maçta Dijon'un dunumu netleşecek ve bu karşılaşmayı Galatasaray scout ekibi de yakından takip edecek.