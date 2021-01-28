Galeri Galatasaray Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu ilk idmanına çıktı! İşte o anlar...

Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu ilk idmanına çıktı! İşte o anlar...

Galatasaray, ara transfer sezonunda FC Brentford'dan kadrosuna dahil ettiği Halil Dervişoğlu'nun ilk antrenmanına çıktığını duyurdu. Bununla beraber sarı kırmızılılar Halil'in saha içindeki görüntülerini paylaştı.

Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu ilk idmanına çıktı! İşte o anlar...

Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu ilk idmanına çıktı! İşte o anlar...

Galatasaray, ara transfer sezonunda FC Brentford'dan gurbetçi golcü Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katımştı.

Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu ilk idmanına çıktı! İşte o anlar...

Sarı kırmızılılar yaptığı paylaşımda Halil'in ilk antrenmanına çıktığını açıkladı.

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Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu ilk idmanına çıktı! İşte o anlar...

İşte Galatasaray Kulübünü'nün 28 ocak perşembe gününe dair paylaştığı antrenman fotoğrafları...

Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu ilk idmanına çıktı! İşte o anlar...
Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu ilk idmanına çıktı! İşte o anlar...
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