GaleriGalatasarayGalatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu ilk idmanına çıktı! İşte o anlar...
Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu ilk idmanına çıktı! İşte o anlar...
Galatasaray, ara transfer sezonunda FC Brentford'dan kadrosuna dahil ettiği Halil Dervişoğlu'nun ilk antrenmanına çıktığını duyurdu. Bununla beraber sarı kırmızılılar Halil'in saha içindeki görüntülerini paylaştı.
28 Ocak 2021 Perşembe 14:30, Güncelleme 28.01.2021 14:33
Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu ilk idmanına çıktı! İşte o anlar...